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В Севастополе автобус, перевозивший детей, попал в ДТП - РИА Новости, 23.04.2025
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16:46 23.04.2025 (обновлено: 17:35 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/dtp-2013000905.html
В Севастополе автобус, перевозивший детей, попал в ДТП
В Севастополе автобус, перевозивший детей, попал в ДТП - РИА Новости, 23.04.2025
В Севастополе автобус, перевозивший детей, попал в ДТП
В Севастополе в ДТП попал автобус, перевозивший детей, сообщила пресс-служба полиции города. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:46:00+03:00
2025-04-23T17:35:00+03:00
происшествия
севастополь
bmw x5
авто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. В Севастополе в ДТП попал автобус, перевозивший детей, сообщила пресс-служба полиции города.&quot;В результате ДТП в медицинское учреждение были госпитализированы восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса&quot;, — уточнили в ведомстве.Полиция начала проверку инцидента."По предварительной информации 53-летний водитель автобуса Scania неправильно выбрал безопасную дистанцию и произвел столкновение с попутным автомобилем Honda", — рассказали в ведомстве.От удара иномарку откинуло на двигавшееся перед ней авто BMW.
https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009758575.html
севастополь
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происшествия, севастополь, bmw x5, авто
Происшествия, Севастополь, BMW X5, Авто
В Севастополе автобус, перевозивший детей, попал в ДТП

В Севастополе при столкновении автобуса с автомобилем пострадали восемь детей

© Полиция СевастополяНа месте ДТП с участием автобуса, перевозившего группу детей, в Севастополе
На месте ДТП с участием автобуса, перевозившего группу детей, в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Полиция Севастополя
На месте ДТП с участием автобуса, перевозившего группу детей, в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. В Севастополе в ДТП попал автобус, перевозивший детей, сообщила пресс-служба полиции города.
«

"В результате ДТП в медицинское учреждение были госпитализированы восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса", — уточнили в ведомстве.

Полиция начала проверку инцидента.
"По предварительной информации 53-летний водитель автобуса Scania неправильно выбрал безопасную дистанцию и произвел столкновение с попутным автомобилем Honda", — рассказали в ведомстве.
От удара иномарку откинуло на двигавшееся перед ней авто BMW.
На месте ДТП в Домодедово, где пострадали несовершеннолетние - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Подмосковье троих детей госпитализировали после ДТП с автобусом
7 апреля, 10:52
 
ПроисшествияСевастопольBMW X5Авто
 
 
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