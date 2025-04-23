https://ria.ru/20250423/dtp-2013000905.html
В Севастополе автобус, перевозивший детей, попал в ДТП
В Севастополе автобус, перевозивший детей, попал в ДТП - РИА Новости, 23.04.2025
В Севастополе автобус, перевозивший детей, попал в ДТП
В Севастополе в ДТП попал автобус, перевозивший детей, сообщила пресс-служба полиции города. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:46:00+03:00
2025-04-23T16:46:00+03:00
2025-04-23T17:35:00+03:00
происшествия
севастополь
bmw x5
авто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости. В Севастополе в ДТП попал автобус, перевозивший детей, сообщила пресс-служба полиции города."В результате ДТП в медицинское учреждение были госпитализированы восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса", — уточнили в ведомстве.Полиция начала проверку инцидента."По предварительной информации 53-летний водитель автобуса Scania неправильно выбрал безопасную дистанцию и произвел столкновение с попутным автомобилем Honda", — рассказали в ведомстве.От удара иномарку откинуло на двигавшееся перед ней авто BMW.
https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009758575.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, bmw x5, авто
Происшествия, Севастополь, BMW X5, Авто
В Севастополе автобус, перевозивший детей, попал в ДТП
В Севастополе при столкновении автобуса с автомобилем пострадали восемь детей