https://ria.ru/20250313/saratov-2004670204.html

Врачи оценили состояние детей, пострадавших в ДТП в Саратовской области

Врачи оценили состояние детей, пострадавших в ДТП в Саратовской области - РИА Новости, 13.03.2025

Врачи оценили состояние детей, пострадавших в ДТП в Саратовской области

Состояние четырех юных спортсменов, пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, врачи оценивают как близкое к удовлетворительному, состояние... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:08:00+03:00

2025-03-13T09:08:00+03:00

2025-03-13T11:39:00+03:00

происшествия

саратовская область

пугачевский район

балаково

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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Состояние четырех юных спортсменов, пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, врачи оценивают как близкое к удовлетворительному, состояние остальных ехавших с ними восьми детей и двух взрослых удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Ранее в четверг прокуратура сообщала, что микроавтобус с группой спортсменов опрокинулся в кювет около села Красная Речка в Пугачевском районе, в результате четверо подростков с травмами доставлены в больницу. Ведомство начало проверку. По данным Госавтоинспекции, ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz произошло на 20-м километре автодороги Балаково - Духовницкое - Пугачев. "В автобусе находилось 12 детей и 2 взрослых. Четверых детей доставили в приемное отделение районной больницы в состоянии, близком к удовлетворительному. Проводится осмотр, оказывается необходимая медицинская помощь. Все остальные в удовлетворительном состоянии", - сказали в пресс-службе минздрава.В пресс-службе региональной Госавтоинспекции уточнили журналистам, что пострадали мальчики, одному из которых - 11 лет, двоим - 12, еще одному - 13.

https://ria.ru/20250312/sahalin-2004454721.html

саратовская область

пугачевский район

балаково

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происшествия, саратовская область, пугачевский район, балаково