В Приморье произошло ДТП с автобусом с детьми, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.10.2025
12:28 04.10.2025 (обновлено: 12:30 04.10.2025)
В Приморье произошло ДТП с автобусом с детьми, есть пострадавшие
В Приморье произошло ДТП с автобусом с детьми, есть пострадавшие
ДТП с участием двух большегрузов и автобусом с детьми произошло в Приморье, пострадали шесть детей, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 04.10.2025
дальнереченск
хабаровск
происшествия
дальнереченск, хабаровск, происшествия
Дальнереченск, Хабаровск, Происшествия
В Приморье произошло ДТП с автобусом с детьми, есть пострадавшие

Шесть детей пострадали в ДТП с двумя большегрузами и автобусом в Приморье

© Фото : Прокуратура Приморского краяНа месте ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске. 4 октября 2025
На месте ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края
На месте ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске. 4 октября 2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. ДТП с участием двух большегрузов и автобусом с детьми произошло в Приморье, пострадали шесть детей, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске… момент аварии в автобусе находились 8 пассажиров, 6 из которых несовершеннолетние - 2011 и 2013 г.р", - говорится в сообщении.
Как сообщает надзорное ведомство, ДТП произошло на 349 километре и 879 метре автодороги А- 370 "Уссури". Автобус следовал по направлению в сторону Хабаровска. Водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию, столкнулся с автобусом, следовавшим в попутном направлении, в результате чего автобус столкнулся с другим впереди движущимся большегрузом.
В настоящее время пассажирам оказывается медицинская помощь.
Прокуратура поставила на контроль вопрос соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров.
ДальнереченскХабаровскПроисшествия
 
 
