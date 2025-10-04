В Приморье произошло ДТП с автобусом с детьми, есть пострадавшие

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт - РИА Новости. ДТП с участием двух большегрузов и автобусом с детьми произошло в Приморье, пострадали шесть детей, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске… момент аварии в автобусе находились 8 пассажиров, 6 из которых несовершеннолетние - 2011 и 2013 г.р", - говорится в сообщении.
Как сообщает надзорное ведомство, ДТП произошло на 349 километре и 879 метре автодороги А- 370 "Уссури". Автобус следовал по направлению в сторону Хабаровска. Водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию, столкнулся с автобусом, следовавшим в попутном направлении, в результате чего автобус столкнулся с другим впереди движущимся большегрузом.
В настоящее время пассажирам оказывается медицинская помощь.
Прокуратура поставила на контроль вопрос соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров.