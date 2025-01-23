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Два школьных автобуса попали в ДТП в Калмыкии и под Волгоградом - РИА Новости, 23.01.2025
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15:02 23.01.2025 (обновлено: 17:33 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/avtobus-1995139445.html
Два школьных автобуса попали в ДТП в Калмыкии и под Волгоградом
Два школьных автобуса попали в ДТП в Калмыкии и под Волгоградом - РИА Новости, 23.01.2025
Два школьных автобуса попали в ДТП в Калмыкии и под Волгоградом
В авариях со школьными автобусами в Волгоградской области и Калмыкии пострадали несколько человек, есть погибший. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:02:00+03:00
2025-01-23T17:33:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
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россия
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ВОЛГОГРАД, 23 янв — РИА Новости. В авариях со школьными автобусами в Волгоградской области и Калмыкии пострадали несколько человек, есть погибший.По данным полиции, около 14:00 мск на трассе под Волгоградом столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус ПАЗ, в нем находилось около 20 учеников."В результате ДТП в Октябрьском районе погиб ребенок — пассажир школьного автобуса", — сообщили в региональном управлении МВД.Десятилетний ребенок умер по пути в больницу. Еще восемь человек пострадали, семь из них дети. Один несовершеннолетний попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров создал рабочую группу и поручил оказать помощь пострадавшим.Еще одна авария произошла около 14:00 мск на 239-м километре трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь в Калмыкии.Предположительно, водитель Lada врезался в школьный автобус, следовавший в попутном направлении.В полиции уточнили, что пострадали пять человек, в том числе трое детей.
https://ria.ru/20250112/dtp-1993350024.html
волгоград
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ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области
Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Россия
Два школьных автобуса попали в ДТП в Калмыкии и под Волгоградом

Два школьных автобуса попали в ДТП в Калмыкии и под Волгоградом, есть погибший

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ВОЛГОГРАД, 23 янв — РИА Новости. В авариях со школьными автобусами в Волгоградской области и Калмыкии пострадали несколько человек, есть погибший.
По данным полиции, около 14:00 мск на трассе под Волгоградом столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус ПАЗ, в нем находилось около 20 учеников.
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
"В результате ДТП в Октябрьском районе погиб ребенок — пассажир школьного автобуса", — сообщили в региональном управлении МВД.
Десятилетний ребенок умер по пути в больницу. Еще восемь человек пострадали, семь из них дети. Один несовершеннолетний попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров создал рабочую группу и поручил оказать помощь пострадавшим.
Еще одна авария произошла около 14:00 мск на 239-м километре трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь в Калмыкии.
© Фото : МВД Калмыкия/TelegramШкольный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии
Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : МВД Калмыкия/Telegram
Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии
Предположительно, водитель Lada врезался в школьный автобус, следовавший в попутном направлении.
В полиции уточнили, что пострадали пять человек, в том числе трое детей.
Место ДТП с участием микроавтобуса в Бийске Алтайского края. 12 января 2025 - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
На Алтае микроавтобус попал в ДТП, пострадали дети
12 января, 15:11
 
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