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Два школьных автобуса попали в ДТП в Калмыкии и под Волгоградом

Два школьных автобуса попали в ДТП в Калмыкии и под Волгоградом - РИА Новости, 23.01.2025

Два школьных автобуса попали в ДТП в Калмыкии и под Волгоградом

В авариях со школьными автобусами в Волгоградской области и Калмыкии пострадали несколько человек, есть погибший. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:02:00+03:00

2025-01-23T15:02:00+03:00

2025-01-23T17:33:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 23 янв — РИА Новости. В авариях со школьными автобусами в Волгоградской области и Калмыкии пострадали несколько человек, есть погибший.По данным полиции, около 14:00 мск на трассе под Волгоградом столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус ПАЗ, в нем находилось около 20 учеников."В результате ДТП в Октябрьском районе погиб ребенок — пассажир школьного автобуса", — сообщили в региональном управлении МВД.Десятилетний ребенок умер по пути в больницу. Еще восемь человек пострадали, семь из них дети. Один несовершеннолетний попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров создал рабочую группу и поручил оказать помощь пострадавшим.Еще одна авария произошла около 14:00 мск на 239-м километре трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь в Калмыкии.Предположительно, водитель Lada врезался в школьный автобус, следовавший в попутном направлении.В полиции уточнили, что пострадали пять человек, в том числе трое детей.

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ДТП со школьным автобусом на трассе в Волгоградской области Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области, погиб один ребенок, сообщило управление МВД. 2025-01-23T15:02 true PT0M14S

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Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, россия