Два школьных автобуса попали в ДТП в Калмыкии и под Волгоградом
Два школьных автобуса попали в ДТП в Калмыкии и под Волгоградом, есть погибший
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ВОЛГОГРАД, 23 янв — РИА Новости. В авариях со школьными автобусами в Волгоградской области и Калмыкии пострадали несколько человек, есть погибший.
По данным полиции, около 14:00 мск на трассе под Волгоградом столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус ПАЗ, в нем находилось около 20 учеников.
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
"В результате ДТП в Октябрьском районе погиб ребенок — пассажир школьного автобуса", — сообщили в региональном управлении МВД.
Десятилетний ребенок умер по пути в больницу. Еще восемь человек пострадали, семь из них дети. Один несовершеннолетний попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramМесто ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Место ДТП с участием школьного автобуса на трассе под Волгоградом
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров создал рабочую группу и поручил оказать помощь пострадавшим.
Еще одна авария произошла около 14:00 мск на 239-м километре трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь в Калмыкии.
Предположительно, водитель Lada врезался в школьный автобус, следовавший в попутном направлении.
В полиции уточнили, что пострадали пять человек, в том числе трое детей.
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12 января, 15:11