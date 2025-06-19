https://ria.ru/20250619/sk--2023959377.html
СК выяснит, почему автобус с детьми перевернулся в Новгородской области
СК выяснит, почему автобус с детьми перевернулся в Новгородской области - РИА Новости, 19.06.2025
СК выяснит, почему автобус с детьми перевернулся в Новгородской области
Проводится проверка после ДТП, в результате которого автобус с детьми съехал в кювет и перевернулся в Окуловском округе Новгородской области, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:27:00+03:00
2025-06-19T16:27:00+03:00
2025-06-19T16:27:00+03:00
новгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023957028_0:152:1106:774_1920x0_80_0_0_284a0ff4ec313a1c0faab7e66bb8ae68.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Проводится проверка после ДТП, в результате которого автобус с детьми съехал в кювет и перевернулся в Окуловском округе Новгородской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону. По данным следствия, в четверг на дороге "Устюжна-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки-Невель" автобус, который вез детей из зоопарка, съехал на обочину и опрокинулся. В салоне находились 23 человека, в том числе 16 детей в возрасте от восьми до 15 лет. В результате ДТП одному ребенку и одному взрослому потребовалась медицинская помощь. "Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)… Опрашиваются очевидцы, устанавливаются причины аварии, проверяется техническая исправность транспортного средства, состояние дорожного покрытия и иные условия, которые могли способствовать происшествию", - говорится в сообщении. Ранее уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Ефимова сообщила, что серьезных травм у пострадавших нет. Дети и сопровождающие ждут автобус из поселка Хвойная, чтобы добраться домой.
https://ria.ru/20250616/delo-2023048803.html
https://ria.ru/20250614/dtp-2022745393.html
новгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023957028_0:70:1118:908_1920x0_80_0_0_68518f9371d6a3717ed462179f36b6b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Новгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК выяснит, почему автобус с детьми перевернулся в Новгородской области
СК РФ выясняет, почему автобус с детьми перевернулся в Новгородской области