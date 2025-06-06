https://ria.ru/20250606/dtp-2021253200.html

Число пострадавших в ДТП под Хабаровском выросло до 22

Число пострадавших в ДТП под Хабаровском выросло до 22 - РИА Новости, 06.06.2025

Число пострадавших в ДТП под Хабаровском выросло до 22

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выросло до 22, сообщила РИА Новости заместитель главного врача Краевой клинической больницы имени... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:16:00+03:00

2025-06-06T10:16:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 6 июн — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском выросло до 22, сообщила РИА Новости заместитель главного врача Краевой клинической больницы имени Владимирцева Ирина Метелкина. "Всего к нам в больницу обратились 22 человека: трое взрослых, остальные — дети. Они дошли сами в больницу. Мы их всех осмотрели — исключили черепно-мозговую травму и отправили в детскую краевую клиническую больницу, чтобы они исключили другие патологии: травмы живота, скелетную травму", — рассказала она.В больницу доставили пять детей и двух взрослых. По официальным данным, 14 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.Утром автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся из-за отказа тормозов. В салоне находились 30 детей, все пассажиры были пристегнуты. Водитель не пострадал. При этом в машине отсутствовал регистратор. Губернатор региона Дмитрий Демешин поручил проверить всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми, а также состояние автобусов и здоровье водителей.

https://ria.ru/20250605/dtp-2021189464.html

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россия, алексей кузнецов, дмитрий демешин, гибдд мвд рф, происшествия