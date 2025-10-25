Рейтинг@Mail.ru
В Самаре возбудили дело после ДТП с детской командой - РИА Новости, 25.10.2025
21:31 25.10.2025
В Самаре возбудили дело после ДТП с детской командой
В Самаре возбудили дело после ДТП с детской командой - РИА Новости, 25.10.2025
В Самаре возбудили дело после ДТП с детской командой
Попавший в ДТП автобус в Самаре перевозил детскую команду по спортивной гимнастике, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура... РИА Новости, 25.10.2025
2025
В Самаре возбудили дело после ДТП с детской командой

В Самаре возбудили дело после ДТП с автобусом, перевозившим детскую команду

САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Попавший в ДТП автобус в Самаре перевозил детскую команду по спортивной гимнастике, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
Ранее в региональном главке МВД России сообщали, что в субботу в 19.20 мск на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Самаре столкнулись автобус и легковой автомобиль. Изначально сообщалось, что в автобусе пострадали четверо детей и один взрослый, в легковом автомобиле - три человека. Позже в ГУМВД России по региону уточнили, что всего в ДТП семь пострадавших: четверо детей в автобусе и трое взрослых в легковушке.
"По предварительным данным, 25 октября в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил детскую команду по спортивной гимнастике, и легкового автомобиля", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура проверяет соблюдение законодательства, регулирующего порядок перевозки детей.
Также надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).
В региональном СУСК России, которое возбудило уголовное дело, сообщили, что допросят водителя и очевидцев происшествия, представителей компании-перевозчика. Также будут назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.
