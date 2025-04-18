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В Пермском крае автобус с юными хоккеистами попал в ДТП - РИА Новости, 18.04.2025
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16:33 18.04.2025 (обновлено: 16:34 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/dtp-2012116773.html
В Пермском крае автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
В Пермском крае автобус с юными хоккеистами попал в ДТП - РИА Новости, 18.04.2025
В Пермском крае автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса, который вез детскую хоккейную команду с соревнований, и лесовоза на трассе в Пермском крае, возбуждено... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:33:00+03:00
2025-04-18T16:34:00+03:00
происшествия
пермский край
чайковский
дмитрий махонин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса, который вез детскую хоккейную команду с соревнований, и лесовоза на трассе в Пермском крае, возбуждено дело, сообщают региональные управления СК, МВД и власти. По данным ведомств и губернатора Дмитрия Махонина, в пятницу днем на трассе вблизи села Романово Березниковского округа Пермского края транспорт, доставлявший детей со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток "Золотая шайба" в Чайковском, попал в ДТП. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes выбрал "небезопасную скорость движения, не выдержал дистанцию" и врезался в "Ладу Гранту", которую отбросило в кювет. Далее иномарка столкнулась с попутным лесовозом. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении полиции. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь. "Один ребенок и один взрослый госпитализированы, в настоящее время получают всю необходимую медицинскую помощь. Остальные направлены на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра", - написал Махонин в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что этим автобусом ехала участвовавшая в соревнованиях команда девочек. На фото с места автоаварии виден серый микроавтобус, передняя часть которого смята задней частью большегруза. Осведомленный источник РИА Новости пояснил, что в результате ДТП у одного ребенка повреждение на лбу, женщина сломала руку, остальных людей пока осматривают специалисты. По информации краевой прокуратуры, у пострадавших травмы различной степени тяжести. Ведомство разбирается в ситуации.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
https://ria.ru/20250411/yakutiya-2010620140.html
пермский край
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происшествия, пермский край, чайковский, дмитрий махонин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Чайковский, Дмитрий Махонин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае автобус с юными хоккеистами попал в ДТП

В Пермском крае автобус с юными хоккеистами попал в ДТП, 5 человек пострадали

© Фото : Полиция Прикамья/TelegramДТП на 142 км автодороги Пермь – Березники в Пермском крае
ДТП на 142 км автодороги Пермь – Березники в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Полиция Прикамья/Telegram
ДТП на 142 км автодороги Пермь – Березники в Пермском крае
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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса, который вез детскую хоккейную команду с соревнований, и лесовоза на трассе в Пермском крае, возбуждено дело, сообщают региональные управления СК, МВД и власти.
По данным ведомств и губернатора Дмитрия Махонина, в пятницу днем на трассе вблизи села Романово Березниковского округа Пермского края транспорт, доставлявший детей со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток "Золотая шайба" в Чайковском, попал в ДТП. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes выбрал "небезопасную скорость движения, не выдержал дистанцию" и врезался в "Ладу Гранту", которую отбросило в кювет. Далее иномарка столкнулась с попутным лесовозом.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении полиции.
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь.
"Один ребенок и один взрослый госпитализированы, в настоящее время получают всю необходимую медицинскую помощь. Остальные направлены на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра", - написал Махонин в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что этим автобусом ехала участвовавшая в соревнованиях команда девочек.
На фото с места автоаварии виден серый микроавтобус, передняя часть которого смята задней частью большегруза.
Осведомленный источник РИА Новости пояснил, что в результате ДТП у одного ребенка повреждение на лбу, женщина сломала руку, остальных людей пока осматривают специалисты.
По информации краевой прокуратуры, у пострадавших травмы различной степени тяжести. Ведомство разбирается в ситуации.
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