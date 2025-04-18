https://ria.ru/20250418/dtp-2012116773.html

В Пермском крае автобус с юными хоккеистами попал в ДТП

В Пермском крае автобус с юными хоккеистами попал в ДТП - РИА Новости, 18.04.2025

В Пермском крае автобус с юными хоккеистами попал в ДТП

Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса, который вез детскую хоккейную команду с соревнований, и лесовоза на трассе в Пермском крае, возбуждено... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:33:00+03:00

2025-04-18T16:33:00+03:00

2025-04-18T16:34:00+03:00

происшествия

пермский край

чайковский

дмитрий махонин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса, который вез детскую хоккейную команду с соревнований, и лесовоза на трассе в Пермском крае, возбуждено дело, сообщают региональные управления СК, МВД и власти. По данным ведомств и губернатора Дмитрия Махонина, в пятницу днем на трассе вблизи села Романово Березниковского округа Пермского края транспорт, доставлявший детей со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток "Золотая шайба" в Чайковском, попал в ДТП. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes выбрал "небезопасную скорость движения, не выдержал дистанцию" и врезался в "Ладу Гранту", которую отбросило в кювет. Далее иномарка столкнулась с попутным лесовозом. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении полиции. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Сейчас пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь. "Один ребенок и один взрослый госпитализированы, в настоящее время получают всю необходимую медицинскую помощь. Остальные направлены на амбулаторное лечение и в травмпункт для дополнительного осмотра", - написал Махонин в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что этим автобусом ехала участвовавшая в соревнованиях команда девочек. На фото с места автоаварии виден серый микроавтобус, передняя часть которого смята задней частью большегруза. Осведомленный источник РИА Новости пояснил, что в результате ДТП у одного ребенка повреждение на лбу, женщина сломала руку, остальных людей пока осматривают специалисты. По информации краевой прокуратуры, у пострадавших травмы различной степени тяжести. Ведомство разбирается в ситуации.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

https://ria.ru/20250411/yakutiya-2010620140.html

пермский край

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происшествия, пермский край, чайковский, дмитрий махонин, следственный комитет россии (ск рф)