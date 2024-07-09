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Крупные ДТП на железнодорожных переездах в России в 2024-2023 годах

Крупные ДТП на железнодорожных переездах в России в 2024-2023 годах - РИА Новости, 09.07.2024

Крупные ДТП на железнодорожных переездах в России в 2024-2023 годах

9 июля в Запорожье, в районе села Новобогдановка, столкнулись грузовой поезд и маршрутка, в которой находилось семь человек. Сотрудники МЧС России деблокировали РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:07

2024-07-09T13:07

2024-07-09T13:07

справки

происшествия

авто

хилокский район

московская область (подмосковье)

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20249 июля в Запорожье, в районе села Новобогдановка, столкнулись грузовой поезд и маршрутка, в которой находилось семь человек. Сотрудники МЧС России деблокировали всех и передали врачам. Предварительно, пять человек погибли. Один пассажир и водитель были госпитализированы.30 мая на железнодорожном переезде между станциями Ачи и Манас в Карабудахкентском районе Дагестана водитель легкового автомобиля "ВАЗ 21014" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира. 1 апреля 2024 года в Ярославской области на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В ДТП погибли водитель автобуса и шесть пассажиров. По данным СК РФ, монтер пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду, отключил автоматические устройство заграждения переезда, освободив проезд автобусу, что явилось причиной столкновения поезда с рейсовым автобусом. Медосвидетельствование мужчины показало, что он был пьян. 11 февраля на 8-м километре железной дороги Светлоград – Мокрая Буйвола на регулируемом переезде столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль под управлением мужчины 1988 года рождения. Находящиеся в автомобиле двое мальчиков 2012 и 2015 годов рождения, а также девочка 2021 года рождения погибли на месте. Женщина 1992 года рождения была госпитализирована в тяжелом состоянии. Северо-Кавказская ЖД сообщала, что причиной ДТП стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом, машинист которого применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.202312 ноября на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области водитель грузового автомобиля Scania выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Северобайкальск – Москва. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля. Пассажира грузовика в тяжелом состоянии доставили в больницу. 1 августа на 151-м километре Южно-Уральской железной дороги в районе села Новый Камеле в Самарской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и маневровый поезд. Как уточнили в пресс-службе главка МВД по региону, столкновение произошло "в момент, когда грузовик пересекал на запрещающий сигнал светофора железнодорожный переезд, который не был оборудован шлагбаумом". В результате столкновения поезд сошел с рельсов. Пострадали девять человек, водитель автомобиля погиб. 28 марта в Джанкойском районе Крыма автомобиль Skoda Octavia на нерегулируемом железнодорожном переезде попал под поезд Севастополь – Петербург. По данным пресс-службы крымского управления СК РФ, водитель легковушки, имея в прямой видимости движущийся состав, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора. Погибли двое взрослых и два ребенка.14 января на железнодорожном переезде в селе Хушенга Хилокского района Забайкалья автомобиль Honda CR-V столкнулся с поездом. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля – 30-летняя женщина и дети 2010 и 2022 годов рождения. 3 января в Подмосковье автомобиль марки Hyundai, двигаясь через регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума около платформы "Ивантеевка", столкнулся с электропоездом. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

хилокский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, авто, хилокский район, московская область (подмосковье), skoda octavia, hyundai creta