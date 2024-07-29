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Два вертолета готовятся к вылету на место аварии поезда под Волгоградом
Два вертолета готовятся к вылету на место аварии поезда под Волгоградом - РИА Новости, 29.07.2024
Два вертолета готовятся к вылету на место аварии поезда под Волгоградом
Два вертолёта Ми-8 готовятся к вылету на место аварии пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:40
2024-07-29T13:40
2024-07-29T15:07
происшествия
ми-8 амтш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Два вертолёта Ми-8 готовятся к вылету на место аварии пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что в ГУ МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о сходе железнодорожного состава, следующего по маршруту Казань-Адлер. Информация по пострадавшим в настоящее время уточняется. По предварительным данным, с рельсов сошли восемь вагонов."Поезд сошёл с рельсов в четырех километрах от станции Котельниково. Проводится эвакуация пострадавших. К месту следуют медики. К ликвидации последствий привлекаются 324 человека и 109 единиц техники. Готовятся к вылету 2 вертолёта Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962677281.html
волгоградская область
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происшествия, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Ми-8 АМТШ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Два вертолета готовятся к вылету на место аварии поезда под Волгоградом
МЧС: два вертолета Ми-8 готовятся к вылету на место схода поезда под Волгоградом