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СК в Иркутской области начал проверку после столкновения поезда и грузовика - РИА Новости, 12.11.2023
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07:47 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/proverka-1908931941.html
СК в Иркутской области начал проверку после столкновения поезда и грузовика
СК в Иркутской области начал проверку после столкновения поезда и грузовика - РИА Новости, 12.11.2023
СК в Иркутской области начал проверку после столкновения поезда и грузовика
Доследственная проверка проводится после ДТП с поездом и грузовиком, в котором погибли три человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T07:47
2023-11-12T07:47
иркутская область
происшествия
россия
северобайкальск
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Доследственная проверка проводится после ДТП с поездом и грузовиком, в котором погибли три человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде между станциями Янталь и Лена на ВСЖД в Иркутской области. Столкновение произошло в 01.30 (20.30 мск). Водитель грузового автомобиля "Scania" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск - Москва. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось. В результате ДТП погибли члены локомотивной бригады: 49-летний машинист и 39-летний помощник, а также 61-летний водитель автомобиля. Пассажир грузовика в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Для устранения последствий ДТП на место направлен восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская. "Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении. Расследование находится на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20231104/poezd-1907361960.html
иркутская область
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иркутская область, происшествия, россия, северобайкальск, следственный комитет россии (ск рф)
Иркутская область, Происшествия, Россия, Северобайкальск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Иркутской области начал проверку после столкновения поезда и грузовика

СК в Иркутской области начал проверку после ДТП с поездом и грузовиком

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ИРКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Доследственная проверка проводится после ДТП с поездом и грузовиком, в котором погибли три человека, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде между станциями Янталь и Лена на ВСЖД в Иркутской области. Столкновение произошло в 01.30 (20.30 мск). Водитель грузового автомобиля "Scania" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск - Москва. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось. В результате ДТП погибли члены локомотивной бригады: 49-летний машинист и 39-летний помощник, а также 61-летний водитель автомобиля. Пассажир грузовика в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Для устранения последствий ДТП на место направлен восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская.
"Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.
Расследование находится на контроле прокуратуры.
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Иркутская областьПроисшествияРоссияСеверобайкальскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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