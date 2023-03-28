https://ria.ru/20230328/poezd-1861390909.html

В Джанкое автомобиль попал под поезд, погибли четыре человека

В Джанкое автомобиль попал под поезд, погибли четыре человека - РИА Новости, 28.03.2023

В Джанкое автомобиль попал под поезд, погибли четыре человека

В Джанкое автомобиль попал под поезд Севастополь — Петербург, предварительно, погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах Крыма. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T21:54

2023-03-28T21:54

2023-03-28T23:37

джанкой

происшествия

севастополь

санкт-петербург

skoda octavia

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. В Джанкое автомобиль попал под поезд Севастополь — Петербург, предварительно, погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах Крыма.Как уточнили в управлении МВД, инцидент произошел в районе села Отрадное. Полиция устанавливает всех пострадавших и причины ДТП.Сейчас железнодорожное движение в Джанкойском районе приостановлено. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД), добавив, что на месте работают следователи.

https://ria.ru/20230306/poezd-1856140380.html

джанкой

севастополь

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джанкой, происшествия, севастополь, санкт-петербург, skoda octavia