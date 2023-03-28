https://ria.ru/20230328/poezd-1861390909.html
В Джанкое автомобиль попал под поезд, погибли четыре человека
В Джанкое автомобиль попал под поезд, погибли четыре человека - РИА Новости, 28.03.2023
В Джанкое автомобиль попал под поезд, погибли четыре человека
В Джанкое автомобиль попал под поезд Севастополь — Петербург, предварительно, погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах Крыма. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T21:54
2023-03-28T21:54
2023-03-28T23:37
джанкой
происшествия
севастополь
санкт-петербург
skoda octavia
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. В Джанкое автомобиль попал под поезд Севастополь — Петербург, предварительно, погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах Крыма.Как уточнили в управлении МВД, инцидент произошел в районе села Отрадное. Полиция устанавливает всех пострадавших и причины ДТП.Сейчас железнодорожное движение в Джанкойском районе приостановлено. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД), добавив, что на месте работают следователи.
https://ria.ru/20230306/poezd-1856140380.html
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джанкой, происшествия, севастополь, санкт-петербург, skoda octavia
Джанкой, Происшествия, Севастополь, Санкт-Петербург, Skoda Octavia
В Джанкое автомобиль попал под поезд, погибли четыре человека
В Крыму автомобиль попал под поезд, предварительно, погибли четыре человека