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После схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализировали пять человек - РИА Новости, 29.07.2024
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13:58 29.07.2024 (обновлено: 15:05 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962686525.html
После схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализировали пять человек
После схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализировали пять человек - РИА Новости, 29.07.2024
После схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализировали пять человек
Пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационары, все они в стабильном состоянии, сообщил... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:58
2024-07-29T15:05
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
алексей кузнецов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационары, все они в стабильном состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В понедельник на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда."В настоящее время на месте происшествия в Волгоградской области работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим. По оперативным данным, пять пострадавших, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ, все они в стабильном состоянии", - сказал он журналистам.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, алексей кузнецов
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Алексей Кузнецов
После схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализировали пять человек

После схода поезда под Волгоградом 5 пострадавших эвакуировали в стационары

© Фото : соцсетиМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : соцсети
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационары, все они в стабильном состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В понедельник на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда.
"В настоящее время на месте происшествия в Волгоградской области работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим. По оперативным данным, пять пострадавших, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ, все они в стабильном состоянии", - сказал он журналистам.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Проводник рассказал, как люди выбирались из сошедшего в Коми поезда
30 июня, 00:15
 
ПроисшествияВолгоградская областьСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомАлексей Кузнецов
 
 
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