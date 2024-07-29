https://ria.ru/20240729/poezd-1962686525.html
После схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализировали пять человек
После схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализировали пять человек - РИА Новости, 29.07.2024
После схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализировали пять человек
Пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационары, все они в стабильном состоянии, сообщил... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:58
2024-07-29T13:58
2024-07-29T15:05
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
алексей кузнецов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационары, все они в стабильном состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В понедельник на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда."В настоящее время на месте происшествия в Волгоградской области работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим. По оперативным данным, пять пострадавших, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ, все они в стабильном состоянии", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240630/provodnik-1956390724.html
волгоградская область
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РИА Новости
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, алексей кузнецов
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Алексей Кузнецов
После схода поезда с рельсов под Волгоградом госпитализировали пять человек
После схода поезда под Волгоградом 5 пострадавших эвакуировали в стационары
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационары, все они в стабильном состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В понедельник на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда.
"В настоящее время на месте происшествия в Волгоградской области работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим. По оперативным данным, пять пострадавших, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ, все они в стабильном состоянии", - сказал он журналистам.