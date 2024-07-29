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К месту схода поезда под Волгоградом направили бригады скорой - РИА Новости, 29.07.2024
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14:09 29.07.2024 (обновлено: 15:03 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/poezd-1962690216.html
К месту схода поезда под Волгоградом направили бригады скорой
К месту схода поезда под Волгоградом направили бригады скорой - РИА Новости, 29.07.2024
К месту схода поезда под Волгоградом направили бригады скорой
К месту схода поезда с рельсов под Волгоградом направлены дополнительные бригады скорой помощи и службы медицины катастроф, заявил помощник министра... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:09
2024-07-29T15:03
здоровье - общество
россия
волгоград
алексей кузнецов
происшествия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. К месту схода поезда с рельсов под Волгоградом направлены дополнительные бригады скорой помощи и службы медицины катастроф, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Направлены дополнительные бригады скорой помощи и службы медицины катастроф из ближайших медицинских организаций",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что координацию осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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здоровье - общество, россия, волгоград, алексей кузнецов, происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Здоровье - Общество, Россия, Волгоград, Алексей Кузнецов, Происшествия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
К месту схода поезда под Волгоградом направили бригады скорой

Минздрав: к месту схода поезда под Волгоградом направили бригады скорой

© РИА Новости / Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Администрация Котельниковского района
Перейти в медиабанк
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. К месту схода поезда с рельсов под Волгоградом направлены дополнительные бригады скорой помощи и службы медицины катастроф, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Направлены дополнительные бригады скорой помощи и службы медицины катастроф из ближайших медицинских организаций",- сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что координацию осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
© Фото : соцсетиМесто схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : соцсети
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области
 
Здоровье - ОбществоРоссияВолгоградАлексей КузнецовПроисшествияСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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