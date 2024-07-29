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К месту схода поезда под Волгоградом направили бригады скорой

К месту схода поезда под Волгоградом направили бригады скорой - РИА Новости, 29.07.2024

К месту схода поезда под Волгоградом направили бригады скорой

К месту схода поезда с рельсов под Волгоградом направлены дополнительные бригады скорой помощи и службы медицины катастроф, заявил помощник министра... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:09

2024-07-29T14:09

2024-07-29T15:03

здоровье - общество

россия

волгоград

алексей кузнецов

происшествия

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. К месту схода поезда с рельсов под Волгоградом направлены дополнительные бригады скорой помощи и службы медицины катастроф, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Направлены дополнительные бригады скорой помощи и службы медицины катастроф из ближайших медицинских организаций",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что координацию осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

россия

волгоград

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здоровье - общество, россия, волгоград, алексей кузнецов, происшествия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом