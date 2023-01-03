https://ria.ru/20230103/dtp-1842918104.html
Три человека погибли при столкновении легковушки и электрички в Подмосковье
Три человека погибли при столкновении легковушки и электрички в Подмосковье - РИА Новости, 03.01.2023
Три человека погибли при столкновении легковушки и электрички в Подмосковье
Три человека погибли в результате аварии с участием электропоезда и легкового автомобиля в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:44
2023-01-03T11:44
2023-01-03T12:46
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
hyundai genesis
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате аварии с участием электропоезда и легкового автомобиля в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД РФ. "По предварительной информации, сегодня примерно в 7.18 водитель, управляя автомобилем марки Hyundai, двигаясь через регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума около платформы "Ивантеевка", совершил столкновение с электропоездом. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что полицейские устанавливают причины ДТП.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, hyundai genesis
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Hyundai Genesis
11:44 03.01.2023 (обновлено: 12:46 03.01.2023)
Три человека погибли при столкновении легковушки и электрички в Подмосковье
В Ивантеевке три человека погибли при столкновении легковушки и электрички на переезде