https://ria.ru/20230103/dtp-1842918104.html

Три человека погибли при столкновении легковушки и электрички в Подмосковье

Три человека погибли при столкновении легковушки и электрички в Подмосковье - РИА Новости, 03.01.2023

Три человека погибли при столкновении легковушки и электрички в Подмосковье

Три человека погибли в результате аварии с участием электропоезда и легкового автомобиля в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка... РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T11:44

2023-01-03T11:44

2023-01-03T12:46

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

hyundai genesis

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате аварии с участием электропоезда и легкового автомобиля в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД РФ. "По предварительной информации, сегодня примерно в 7.18 водитель, управляя автомобилем марки Hyundai, двигаясь через регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума около платформы "Ивантеевка", совершил столкновение с электропоездом. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что полицейские устанавливают причины ДТП.

https://ria.ru/20230101/bizony-1842691034.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия, hyundai genesis