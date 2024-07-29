https://ria.ru/20240729/poezd-1962678440.html
Водителя, пострадавшего при сходе поезда под Волгоградом, госпитализировали
Водителя, пострадавшего при сходе поезда под Волгоградом, госпитализировали - РИА Новости, 29.07.2024
Водителя, пострадавшего при сходе поезда под Волгоградом, госпитализировали
Водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом, госпитализирован, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:34
2024-07-29T13:34
2024-07-29T13:36
происшествия
волгоград
камаз (завод)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
ирина волк
котельниково
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом, госпитализирован, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк."Около 12.40 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобиля "КАМАЗ" и пассажирского состава сообщением Казань-Адлер на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково. Водитель грузовика госпитализирован", - написала она.Отмечается, что на место выехали правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Водителя, пострадавшего при сходе поезда под Волгоградом, госпитализировали
МВД: водитель КАМАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом, госпитализирован