https://ria.ru/20240729/poezd-1962678440.html

Водителя, пострадавшего при сходе поезда под Волгоградом, госпитализировали

Водителя, пострадавшего при сходе поезда под Волгоградом, госпитализировали - РИА Новости, 29.07.2024

Водителя, пострадавшего при сходе поезда под Волгоградом, госпитализировали

Водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом, госпитализирован, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:34

2024-07-29T13:34

2024-07-29T13:36

происшествия

волгоград

камаз (завод)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

россия

ирина волк

котельниково

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом, госпитализирован, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк."Около 12.40 в полицию поступило сообщение о столкновении автомобиля "КАМАЗ" и пассажирского состава сообщением Казань-Адлер на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково. Водитель грузовика госпитализирован", - написала она.Отмечается, что на место выехали правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962677281.html

волгоград

россия

котельниково

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происшествия, волгоград, камаз (завод), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, россия, ирина волк, котельниково