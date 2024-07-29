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В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров
В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров - РИА Новости, 29.07.2024
В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров
В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова цитирует... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:50
2024-07-29T13:50
2024-07-29T13:56
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
россия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости. В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова цитирует администрация региона в Telegram-канале."В поезде следовало 812 человек. Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы", - сказал Бочаров.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Россия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров
Губернатор: в сошедшем с рельсов поезде под Волгоградом ехало 812 пассажиров