https://ria.ru/20240729/gubernator-1962683051.html

В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров

В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров - РИА Новости, 29.07.2024

В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров

В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова цитирует... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:50

2024-07-29T13:50

2024-07-29T13:56

происшествия

волгоградская область

андрей бочаров

россия

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 29 июл – РИА Новости. В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области ехало 812 пассажиров, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова цитирует администрация региона в Telegram-канале."В поезде следовало 812 человек. Данные по пострадавшим уточняются. На месте работают все экстренные службы", - сказал Бочаров.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом