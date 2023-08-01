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В Самарской области поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 01.08.2023
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13:11 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/dtp-1887584033.html
В Самарской области поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие
В Самарской области поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 01.08.2023
В Самарской области поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие
Маневровый поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком на железнодорожном переезде в Самарской области, в результате водитель автомобиля погиб,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:11
2023-08-01T13:11
происшествия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
большечерниговский район
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Маневровый поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком на железнодорожном переезде в Самарской области, в результате водитель автомобиля погиб, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. ДТП произошло на 151-м километре Южно-уральской железной дороги в районе села Новый Камелек. "В результате столкновения с грузовиком маневровый поезд сошел с рельсов в Большечерниговском районе. В аварию попали девять человек. К сожалению, погиб водитель автомобиля", - сказали журналистам в пресс-службе главка, уточнив, что находившиеся в поезде восемь человек не пострадали. Спасатели предотвратили возгорание на железнодорожных путях, обесточили локомотив и ликвидировали разлив горючего. "К месту происшествия направлен восстановительный поезд с железнодорожной станции "Бузулук" Оренбургской области", - добавили в главке. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по региону, столкновение произошло "в момент, когда грузовик пересекал на запрещающий сигнал светофора железнодорожный переезд, который не был оборудован шлагбаумом".
https://ria.ru/20230730/dtp-1887233843.html
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происшествия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), большечерниговский район
Происшествия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Большечерниговский район
В Самарской области поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В Самарской области водитель грузовика погиб после столкновения с поездом на ж/д переезде

© Фото : МЧС Самарской области/TelegramПоезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком под Самарой
Поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком под Самарой - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : МЧС Самарской области/Telegram
Поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком под Самарой
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Маневровый поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком на железнодорожном переезде в Самарской области, в результате водитель автомобиля погиб, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
ДТП произошло на 151-м километре Южно-уральской железной дороги в районе села Новый Камелек.
© Фото : МЧС Самарской области/TelegramПоезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком под Самарой
Поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком под Самарой - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : МЧС Самарской области/Telegram
Поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком под Самарой
«
"В результате столкновения с грузовиком маневровый поезд сошел с рельсов в Большечерниговском районе. В аварию попали девять человек. К сожалению, погиб водитель автомобиля", - сказали журналистам в пресс-службе главка, уточнив, что находившиеся в поезде восемь человек не пострадали.
Спасатели предотвратили возгорание на железнодорожных путях, обесточили локомотив и ликвидировали разлив горючего.
«
"К месту происшествия направлен восстановительный поезд с железнодорожной станции "Бузулук" Оренбургской области", - добавили в главке.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по региону, столкновение произошло "в момент, когда грузовик пересекал на запрещающий сигнал светофора железнодорожный переезд, который не был оборудован шлагбаумом".
На месте ДТП с участием автомобилей Honda и Mazda на 5 км подъездной дороги к Первоуральску, Свердловская область - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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ПроисшествияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Большечерниговский район
 
 
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