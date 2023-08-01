https://ria.ru/20230801/dtp-1887584033.html

В Самарской области поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В Самарской области поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 01.08.2023

В Самарской области поезд столкнулся с грузовиком, есть погибшие

Маневровый поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком на железнодорожном переезде в Самарской области, в результате водитель автомобиля погиб,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:11

2023-08-01T13:11

2023-08-01T13:11

происшествия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

большечерниговский район

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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. Маневровый поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком на железнодорожном переезде в Самарской области, в результате водитель автомобиля погиб, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. ДТП произошло на 151-м километре Южно-уральской железной дороги в районе села Новый Камелек. "В результате столкновения с грузовиком маневровый поезд сошел с рельсов в Большечерниговском районе. В аварию попали девять человек. К сожалению, погиб водитель автомобиля", - сказали журналистам в пресс-службе главка, уточнив, что находившиеся в поезде восемь человек не пострадали. Спасатели предотвратили возгорание на железнодорожных путях, обесточили локомотив и ликвидировали разлив горючего. "К месту происшествия направлен восстановительный поезд с железнодорожной станции "Бузулук" Оренбургской области", - добавили в главке. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по региону, столкновение произошло "в момент, когда грузовик пересекал на запрещающий сигнал светофора железнодорожный переезд, который не был оборудован шлагбаумом".

https://ria.ru/20230730/dtp-1887233843.html

самарская область

большечерниговский район

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происшествия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), большечерниговский район