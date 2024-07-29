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На участке под Волгоградом остановили движение поездов после схода вагонов
На участке под Волгоградом остановили движение поездов после схода вагонов - РИА Новости, 29.07.2024
На участке под Волгоградом остановили движение поездов после схода вагонов
Движение поездов на участке в Волгоградской области после схода пассажирских вагонов приостановлено, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:48
2024-07-29T13:48
2024-07-29T13:48
происшествия
волгоградская область
ржд
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение поездов на участке в Волгоградской области после схода пассажирских вагонов приостановлено, сообщили РЖД в Telegram-канале. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда. "Движение поездов на участке приостановлено", - говорится в сообщении РЖД.
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Происшествия, Волгоградская область, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Россия
На участке под Волгоградом остановили движение поездов после схода вагонов
РЖД приостановили движение поездов в Волгоградской области после схода вагонов