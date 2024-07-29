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На участке под Волгоградом остановили движение поездов после схода вагонов

На участке под Волгоградом остановили движение поездов после схода вагонов - РИА Новости, 29.07.2024

На участке под Волгоградом остановили движение поездов после схода вагонов

Движение поездов на участке в Волгоградской области после схода пассажирских вагонов приостановлено, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:48

2024-07-29T13:48

2024-07-29T13:48

происшествия

волгоградская область

ржд

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение поездов на участке в Волгоградской области после схода пассажирских вагонов приостановлено, сообщили РЖД в Telegram-канале. В понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход восьми вагонов пассажирского поезда. "Движение поездов на участке приостановлено", - говорится в сообщении РЖД.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

волгоградская область

россия

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