https://ria.ru/20240717/dtp-1960301678.html

При столкновении автомобиля и поезда под Гатчиной погибли четыре человека

При столкновении автомобиля и поезда под Гатчиной погибли четыре человека - РИА Новости, 17.07.2024

При столкновении автомобиля и поезда под Гатчиной погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении поезда "Ласточка" и автомобиля в Ленобласти, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:14

2024-07-17T17:14

2024-07-17T17:24

происшествия

санкт-петербург

авто

россия

ленинградская область

октябрьская железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении поезда "Ласточка" и автомобиля в Ленобласти, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."В Гатчинском районе на железнодорожном переезде станции "Дивенская" произошло столкновение электрички "Ласточка" и автомобиля "Рено". Движение по железной дороге остановлено в связи с остановкой электропоезда. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России. В результате ДТП погибло четыре человека, двое из них дети", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ДТП произошло в среду в 14.40 на перегоне Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора перед приближающимся пассажирским поездом №811 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет.

https://ria.ru/20240717/postradavshie-1960300789.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, авто, россия, ленинградская область, октябрьская железная дорога