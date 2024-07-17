Рейтинг@Mail.ru
При столкновении автомобиля и поезда под Гатчиной погибли четыре человека - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 17.07.2024 (обновлено: 17:24 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/dtp-1960301678.html
При столкновении автомобиля и поезда под Гатчиной погибли четыре человека
При столкновении автомобиля и поезда под Гатчиной погибли четыре человека - РИА Новости, 17.07.2024
При столкновении автомобиля и поезда под Гатчиной погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении поезда "Ласточка" и автомобиля в Ленобласти, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:14
2024-07-17T17:24
происшествия
санкт-петербург
авто
россия
ленинградская область
октябрьская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960295486_0:430:717:833_1920x0_80_0_0_9c8bfdfee898882317527b0cdb5c0e8c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении поезда "Ласточка" и автомобиля в Ленобласти, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."В Гатчинском районе на железнодорожном переезде станции "Дивенская" произошло столкновение электрички "Ласточка" и автомобиля "Рено". Движение по железной дороге остановлено в связи с остановкой электропоезда. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России. В результате ДТП погибло четыре человека, двое из них дети", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ДТП произошло в среду в 14.40 на перегоне Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора перед приближающимся пассажирским поездом №811 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет.
https://ria.ru/20240717/postradavshie-1960300789.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960295486_0:294:717:832_1920x0_80_0_0_674978e4affecdc1064ab8e52b830677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, авто, россия, ленинградская область, октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Авто, Россия, Ленинградская область, Октябрьская железная дорога
При столкновении автомобиля и поезда под Гатчиной погибли четыре человека

МВД: при столкновении авто и поезда под Петербургом погибли 2 взрослых и 2 детей

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
На месте столкновения поезда Ласточка с автомобилем в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении поезда "Ласточка" и автомобиля в Ленобласти, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«
Гатчинском районе на железнодорожном переезде станции "Дивенская" произошло столкновение электрички "Ласточка" и автомобиля "Рено". Движение по железной дороге остановлено в связи с остановкой электропоезда. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России. В результате ДТП погибло четыре человека, двое из них дети", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло в среду в 14.40 на перегоне Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора перед приближающимся пассажирским поездом №811 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет.
На месте столкновения поезда Ласточка с автомобилем в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Стало известно о состоянии некоторых пассажиров "Ласточки" после ДТП с авто
Вчера, 17:09
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАвтоРоссияЛенинградская областьОктябрьская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала