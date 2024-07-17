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При столкновении автомобиля и поезда под Гатчиной погибли четыре человека
При столкновении автомобиля и поезда под Гатчиной погибли четыре человека - РИА Новости, 17.07.2024
При столкновении автомобиля и поезда под Гатчиной погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении поезда "Ласточка" и автомобиля в Ленобласти, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:14
2024-07-17T17:14
2024-07-17T17:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении поезда "Ласточка" и автомобиля в Ленобласти, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."В Гатчинском районе на железнодорожном переезде станции "Дивенская" произошло столкновение электрички "Ласточка" и автомобиля "Рено". Движение по железной дороге остановлено в связи с остановкой электропоезда. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России. В результате ДТП погибло четыре человека, двое из них дети", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ДТП произошло в среду в 14.40 на перегоне Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора перед приближающимся пассажирским поездом №811 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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При столкновении автомобиля и поезда под Гатчиной погибли четыре человека
МВД: при столкновении авто и поезда под Петербургом погибли 2 взрослых и 2 детей