https://ria.ru/20240709/dtp-1958480511.html
В Запорожской области завели дело после ДТП с микроавтобусом
В Запорожской области завели дело после ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 09.07.2024
В Запорожской области завели дело после ДТП с микроавтобусом
Уголовное дело заведено после ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Запорожской области, в котором погибли пять человек, сообщило следственное... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:28
2024-07-09T13:28
2024-07-09T13:28
происшествия
запорожская область
россия
мелитополь
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Запорожской области, в котором погибли пять человек, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Ранее глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута сообщил, что в ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде погибли пять человек, двое госпитализированы. "Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, в результате которого погибли 5 человек", - говорится в сообщении СУСК. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. "По предварительным данным, в 5 утра микроавтобус, двигавшийся из города Васильевки в сторону города Мелитополь, при пересечении железнодорожного переезда совершил столкновение с подвижным составом поезда, который следовал со станции Федоровка в направлении станции Волноваха", - рассказали следователи.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, россия, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Россия, Мелитополь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Запорожской области завели дело после ДТП с микроавтобусом
СК завел дело после ДТП с микроавтобусом на ж/д переезде в Запорожской области