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В Запорожской области завели дело после ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 09.07.2024
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13:28 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/dtp-1958480511.html
В Запорожской области завели дело после ДТП с микроавтобусом
В Запорожской области завели дело после ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 09.07.2024
В Запорожской области завели дело после ДТП с микроавтобусом
Уголовное дело заведено после ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Запорожской области, в котором погибли пять человек, сообщило следственное... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:28
2024-07-09T13:28
происшествия
запорожская область
россия
мелитополь
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Запорожской области, в котором погибли пять человек, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Ранее глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута сообщил, что в ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде погибли пять человек, двое госпитализированы. "Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, в результате которого погибли 5 человек", - говорится в сообщении СУСК. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. "По предварительным данным, в 5 утра микроавтобус, двигавшийся из города Васильевки в сторону города Мелитополь, при пересечении железнодорожного переезда совершил столкновение с подвижным составом поезда, который следовал со станции Федоровка в направлении станции Волноваха", - рассказали следователи.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html
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происшествия, запорожская область, россия, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Россия, Мелитополь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Запорожской области завели дело после ДТП с микроавтобусом

СК завел дело после ДТП с микроавтобусом на ж/д переезде в Запорожской области

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде в Запорожской области, в котором погибли пять человек, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Ранее глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута сообщил, что в ДТП с микроавтобусом на железнодорожном переезде погибли пять человек, двое госпитализированы.
Сотрудники МЧС на месте ДТП на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 13:07
"Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, в результате которого погибли 5 человек", - говорится в сообщении СУСК.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
"По предварительным данным, в 5 утра микроавтобус, двигавшийся из города Васильевки в сторону города Мелитополь, при пересечении железнодорожного переезда совершил столкновение с подвижным составом поезда, который следовал со станции Федоровка в направлении станции Волноваха", - рассказали следователи.
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ПроисшествияЗапорожская областьРоссияМелитопольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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