Стало известно о состоянии некоторых пассажиров "Ласточки" после ДТП с авто
В ДТП на ж/д переезде в Ленобласти среди пассажиров "Ласточки" пострадавших нет
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
На месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. В результате ДТП на железнодорожном переезде в Ленинградской области схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров поезда "Ласточка" и членов локомотивной бригады нет, состояние водителя и пассажиров автомобиля уточняется, сообщила Октябрьская железная дорога.
ДТП произошло в среду в 14.40 на перегоне Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
На месте столкновения поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области
Как отмечается в сообщении, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора при исправно действующей переездной сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №811 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
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"В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. Автомобиль зажат под электропоездом. Состояние водителя и пассажиров автомобиля уточняется", - сообщает ОЖД.
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