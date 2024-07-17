https://ria.ru/20240717/postradavshie-1960300789.html

Стало известно о состоянии некоторых пассажиров "Ласточки" после ДТП с авто

Стало известно о состоянии некоторых пассажиров "Ласточки" после ДТП с авто - РИА Новости, 17.07.2024

Стало известно о состоянии некоторых пассажиров "Ласточки" после ДТП с авто

В результате ДТП на железнодорожном переезде в Ленинградской области схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров поезда "Ласточка" и членов... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:09

2024-07-17T17:09

2024-07-17T17:09

происшествия

авто

ленинградская область

санкт-петербург

псков

октябрьская железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. В результате ДТП на железнодорожном переезде в Ленинградской области схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров поезда "Ласточка" и членов локомотивной бригады нет, состояние водителя и пассажиров автомобиля уточняется, сообщила Октябрьская железная дорога. ДТП произошло в среду в 14.40 на перегоне Строганово – Мшинская Октябрьской железной дороги. Как отмечается в сообщении, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора при исправно действующей переездной сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №811 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. "В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. Автомобиль зажат под электропоездом. Состояние водителя и пассажиров автомобиля уточняется", - сообщает ОЖД.

https://ria.ru/20240302/poezd-1930661234.html

ленинградская область

санкт-петербург

псков

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происшествия, авто, ленинградская область, санкт-петербург, псков, октябрьская железная дорога