https://ria.ru/20230114/poezd-1844786321.html
В Забайкалье семья с двумя детьми погибла, попав на автомобиле под поезд
В Забайкалье семья с двумя детьми погибла, попав на автомобиле под поезд - РИА Новости, 14.01.2023
В Забайкалье семья с двумя детьми погибла, попав на автомобиле под поезд
Двое взрослых и двое детей погибли после того, как их автомобиль попал под поезд на железнодорожном переезде в селе Хушенга Хилокского района Забайкалья,... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T03:54
2023-01-14T03:54
2023-01-14T04:53
происшествия
россия
забайкальский край
хилокский район
авто
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ЧИТА, 14 янв — РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли после того, как их автомобиль попал под поезд на железнодорожном переезде в селе Хушенга Хилокского района Забайкалья, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. В аварии погибли водитель и три пассажира автомобиля — 30-летняя женщина и дети 2010 и 2022 годов рождения.
https://ria.ru/20230113/delo-1844697725.html
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происшествия, россия, забайкальский край, хилокский район, авто
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Хилокский район, Авто
03:54 14.01.2023 (обновлено: 04:53 14.01.2023)
В Забайкалье семья с двумя детьми погибла, попав на автомобиле под поезд
В Забайкалье двое взрослых и двое детей погибли, попав на автомобиле под поезд