https://ria.ru/20230114/poezd-1844786321.html

В Забайкалье семья с двумя детьми погибла, попав на автомобиле под поезд

В Забайкалье семья с двумя детьми погибла, попав на автомобиле под поезд - РИА Новости, 14.01.2023

В Забайкалье семья с двумя детьми погибла, попав на автомобиле под поезд

Двое взрослых и двое детей погибли после того, как их автомобиль попал под поезд на железнодорожном переезде в селе Хушенга Хилокского района Забайкалья,... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T03:54

2023-01-14T03:54

2023-01-14T04:53

происшествия

россия

забайкальский край

хилокский район

авто

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ЧИТА, 14 янв — РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли после того, как их автомобиль попал под поезд на железнодорожном переезде в селе Хушенга Хилокского района Забайкалья, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. В аварии погибли водитель и три пассажира автомобиля — 30-летняя женщина и дети 2010 и 2022 годов рождения.

https://ria.ru/20230113/delo-1844697725.html

россия

забайкальский край

хилокский район

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происшествия, россия, забайкальский край, хилокский район, авто