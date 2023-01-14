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В Забайкалье семья с двумя детьми погибла, попав на автомобиле под поезд - РИА Новости, 14.01.2023
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В Забайкалье семья с двумя детьми погибла, попав на автомобиле под поезд
В Забайкалье семья с двумя детьми погибла, попав на автомобиле под поезд - РИА Новости, 14.01.2023
В Забайкалье семья с двумя детьми погибла, попав на автомобиле под поезд
Двое взрослых и двое детей погибли после того, как их автомобиль попал под поезд на железнодорожном переезде в селе Хушенга Хилокского района Забайкалья,... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T03:54
2023-01-14T04:53
происшествия
россия
забайкальский край
хилокский район
авто
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ЧИТА, 14 янв — РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли после того, как их автомобиль попал под поезд на железнодорожном переезде в селе Хушенга Хилокского района Забайкалья, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. В аварии погибли водитель и три пассажира автомобиля — 30-летняя женщина и дети 2010 и 2022 годов рождения.
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россия
забайкальский край
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происшествия, россия, забайкальский край, хилокский район, авто
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Хилокский район, Авто
03:54 14.01.2023 (обновлено: 04:53 14.01.2023)
 
В Забайкалье семья с двумя детьми погибла, попав на автомобиле под поезд

В Забайкалье двое взрослых и двое детей погибли, попав на автомобиле под поезд

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЧИТА, 14 янв — РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли после того, как их автомобиль попал под поезд на железнодорожном переезде в селе Хушенга Хилокского района Забайкалья, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Забайкальском крае в дорожно-транспортном происшествии погибла семья. 14 января в 00:25 (18:25 мск) на железнодорожном переезде в населенном пункте Хушенга Хилокского района, по предварительным данным, водитель автомобиля Honda CR-V, 1989 года рождения, выехал на переезд, где произошло столкновение машины и поезда", — уточнили в пресс-службе.

В аварии погибли водитель и три пассажира автомобиля — 30-летняя женщина и дети 2010 и 2022 годов рождения.
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