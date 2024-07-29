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Железнодорожный переезд под Волгоградом, где сошел поезд, был неохраняемым
Железнодорожный переезд под Волгоградом, где сошел поезд, был неохраняемым - РИА Новости, 29.07.2024
Железнодорожный переезд под Волгоградом, где сошел поезд, был неохраняемым
Железнодорожный переезд в Волгоградской области, где столкнулись поезд и грузовик, был неохраняемым, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:02
2024-07-29T14:02
2024-07-29T15:07
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
волгоград
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Железнодорожный переезд в Волгоградской области, где столкнулись поезд и грузовик, был неохраняемым, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "На неохраняемом переезде перегона Гремячая-Котельниково произошло столкновение поезда №491 "Казань - Адлер" с грузовым автомобилем", - приводит пресс-служба слова Бочарова с оперативного совещания. Он добавил, что, по предварительным данным, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. Как сообщалось ранее, в понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход части вагонов пассажирского поезда.
https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Волгоград
Железнодорожный переезд под Волгоградом, где сошел поезд, был неохраняемым
В Волгоградской области переезд, где столкнулись поезд и грузовик, не охранялся