https://ria.ru/20240729/pereezd-1962687790.html

Железнодорожный переезд под Волгоградом, где сошел поезд, был неохраняемым

Железнодорожный переезд под Волгоградом, где сошел поезд, был неохраняемым - РИА Новости, 29.07.2024

Железнодорожный переезд под Волгоградом, где сошел поезд, был неохраняемым

Железнодорожный переезд в Волгоградской области, где столкнулись поезд и грузовик, был неохраняемым, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:02

2024-07-29T14:02

2024-07-29T15:07

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

волгоград

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Железнодорожный переезд в Волгоградской области, где столкнулись поезд и грузовик, был неохраняемым, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "На неохраняемом переезде перегона Гремячая-Котельниково произошло столкновение поезда №491 "Казань - Адлер" с грузовым автомобилем", - приводит пресс-служба слова Бочарова с оперативного совещания. Он добавил, что, по предварительным данным, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. Как сообщалось ранее, в понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход части вагонов пассажирского поезда.

https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html

волгоградская область

волгоград

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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, волгоград