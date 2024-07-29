https://ria.ru/20240729/poezd-1962695983.html

ЧП с поездом под Волгоградом произошло из-за выезда КАМАЗа на красный свет

ЧП с поездом под Волгоградом произошло из-за выезда КАМАЗа на красный свет - РИА Новости, 29.07.2024

ЧП с поездом под Волгоградом произошло из-за выезда КАМАЗа на красный свет

ЧП в Волгоградской области, где пассажирский поезд сошел с рельсов, произошло после выезда КАМАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:21

2024-07-29T14:21

2024-07-29T15:06

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962697822_118:0:1195:606_1920x0_80_0_0_755eb4580cf5cbb1012a1baa9a88159f.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. ЧП в Волгоградской области, где пассажирский поезд сошел с рельсов, произошло после выезда КАМАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает администрация Котельниковского района области в Telegram-канале.Как сообщалось ранее, в понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход части вагонов пассажирского поезда. "Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КАМАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом