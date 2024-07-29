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ЧП с поездом под Волгоградом произошло из-за выезда КАМАЗа на красный свет
ЧП с поездом под Волгоградом произошло из-за выезда КАМАЗа на красный свет - РИА Новости, 29.07.2024
ЧП с поездом под Волгоградом произошло из-за выезда КАМАЗа на красный свет
ЧП в Волгоградской области, где пассажирский поезд сошел с рельсов, произошло после выезда КАМАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:21
2024-07-29T14:21
2024-07-29T15:06
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. ЧП в Волгоградской области, где пассажирский поезд сошел с рельсов, произошло после выезда КАМАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора, сообщает администрация Котельниковского района области в Telegram-канале.Как сообщалось ранее, в понедельник в 12.35 мск на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. В результате произошел сход части вагонов пассажирского поезда. "Чрезвычайное происшествие, по предварительной информации, произошло из-за выезда КАМАЗа на пути на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
ЧП с поездом под Волгоградом произошло из-за выезда КАМАЗа на красный свет
В Волгоградской области ЧП с поездом произошло из-за выезда КАМАЗа на красный