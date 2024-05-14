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Биография Игоря Щеголева - РИА Новости, 14.05.2024
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12:41 14.05.2024
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Биография Игоря Щеголева
Биография Игоря Щеголева - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Игоря Щеголева
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев родился 10 ноября 1965 года в Виннице (Украинская ССР, ныне –... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:41
2024-05-14T12:41
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игорь щеголев
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Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев родился 10 ноября 1965 года в Виннице (Украинская ССР, ныне – Украина).В 1988 году окончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне – Московский государственный лингвистический университет) и факультет германистики Лейпцигского университета (ГДР, ныне – Германия).В 1988-1993 годах работал редактором Главной редакции иностранной информации ТАСС. В 1993-1997 годах был корреспондентом ИТАР-ТАСС в Париже (Франция). По возвращении из командировки возглавил редакцию стран Европы ИТАР-ТАСС, затем стал заместителем руководителя Службы новостей.В 1998 году был назначен заместителем начальника Управления правительственной информации (УПИ) аппарата правительства Российской Федерации.С мая 1999 года – советник председателя правительства РФ.В январе 2000 года возглавил управление пресс-службы президента РФ.В январе 2002 года был назначен руководителем протокола президента РФ.С 12 мая 2008 года занимал пост министра связи и массовых коммуникаций РФ.В августе 2010 года был избран председателем совета директоров телекоммуникационной компании "Связьинвест". 22 мая 2012 года Игорь Щеголев был назначен помощником президента России.26 июня 2018 года президент России Владимир Путин назначил Игоря Щеголева полномочным представителем в Центральном федеральном округе. 14 мая 2024 года Игорь Щеголев был переназначен полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе.Член Совета Безопасности России.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.Игорь Щеголев владеет английским, немецким и французским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, винница, игорь щеголев
Справки, Винница, Игорь Щеголев

Биография Игоря Щеголева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев
Читать ria.ru в
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев родился 10 ноября 1965 года в Виннице (Украинская ССР, ныне – Украина).
В 1988 году окончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне – Московский государственный лингвистический университет) и факультет германистики Лейпцигского университета (ГДР, ныне – Германия).
В 1988-1993 годах работал редактором Главной редакции иностранной информации ТАСС. В 1993-1997 годах был корреспондентом ИТАР-ТАСС в Париже (Франция). По возвращении из командировки возглавил редакцию стран Европы ИТАР-ТАСС, затем стал заместителем руководителя Службы новостей.
В 1998 году был назначен заместителем начальника Управления правительственной информации (УПИ) аппарата правительства Российской Федерации.
С мая 1999 года – советник председателя правительства РФ.
В январе 2000 года возглавил управление пресс-службы президента РФ.
В январе 2002 года был назначен руководителем протокола президента РФ.
С 12 мая 2008 года занимал пост министра связи и массовых коммуникаций РФ.
В августе 2010 года был избран председателем совета директоров телекоммуникационной компании "Связьинвест".
22 мая 2012 года Игорь Щеголев был назначен помощником президента России.
26 июня 2018 года президент России Владимир Путин назначил Игоря Щеголева полномочным представителем в Центральном федеральном округе.
14 мая 2024 года Игорь Щеголев был переназначен полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе.
Член Совета Безопасности России.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Игорь Щеголев владеет английским, немецким и французским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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