Полпред в ЦФО и губернатор Ярославской области оценили работу Угличской ГЭС

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетили Угличскую ГЭС и оценили работу электростанции, сообщила пресс-служба правительства региона.

Щеголев в рамках рабочей поездки в Ярославскую область и Евраев, по данным пресс-службы, побывали на Угличской ГЭС. Губернатор отметил, что работа гидроэлектростанций имеет стратегическое значение не только для Ярославской области, но и для всей страны. ГЭС обеспечивают электроэнергией объекты экономики и соцсферы, помогают регулировать паводок и избежать подтоплений, уточнил губернатор.

"Для безаварийного пропуска паводка в регионе работаем вместе с межведомственной группой по регулированию режимов водохранилищ Волжско-Камского каскада. Утвержден план первоочередных мероприятий, ежедневно проводятся сбор и анализ данных с 32 стационарных и временных постов, а также осуществляется постоянный мониторинг состояния водохранилищ, дорог и мостов. Благодаря выработанным мерам с 2022 года регион проходит паводковый период без происшествий", - сказал глава региона.

Щеголев и Евраев осмотрели гидротехнические сооружения объекта, побывали в машинном зале и шахте гидроагрегата. Работники ГЭС рассказали гостям о прохождении половодья на Верхней Волге: по их словам, работа Угличской ГЭС обеспечила навигационные отметки, Угличское водохранилище полностью наполнено.