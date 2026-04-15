Анохин обсудил с Щеголевым заботу об участниках СВО и их семьях

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев обсудили заботу об участниках СВО и их семьях, реабилитацию бойцов и их адаптацию к мирной жизни.

« "Доложил о работе, которую мы проводим в регионе по поддержке наших защитников. В основе системы поддержки участников СВО – обратная связь от наших бойцов. Регулярно провожу личные встречи с участниками СВО и их семьями в муниципалитетах", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.

Он напомнил, что Смоленская область входит в число пилотных регионов по предоставлению мер поддержки в комплексном формате. Сегодня в МФЦ доступно 36 мер федеральных и региональных мер поддержки. Всего в регионе действует 56 бессрочных мер поддержки участников СВО и их семей, из них 21 – денежная.

"Игорь Олегович отметил нашу работу в направлении социальной реабилитации бойцов. Многим из них после возвращения с фронта необходима медицинская помощь. В 2025 году профилактические мероприятия прошли более 880 человек. Большое внимание мы уделяем вопросам обучения и трудоустройства бойцов, по поручению президента Владимира Владимировича Путина реализуем образовательную программу "Герои СВОего времени. Смоленск"", - добавил Анохин.

Глава региона на встрече отдельно остановился на работе филиала фонда "Защитники Отечества". В 2025 году сотрудниками фонда рассмотрено 5,5 тысячи обращений, из которых 98% решены. При поддержке сотрудников фонда трудоустроено 474 человека.

Большую работу проводят в регионе по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим. С 2022 года в зону проведения специальной военной операции из Смоленской области направлено более 700 тонн грузов. В эту работу вовлечены и власть, и общественность, и волонтеры.