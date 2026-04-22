Полпред президента в ЦФО рассказал о развитии русской тройки
14:34 22.04.2026
Полпред президента в ЦФО рассказал о развитии русской тройки

Щеголев рассказал о развитии русской тройки в Центральной России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРусская тройка
Русская тройка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Щеголев рассказал о развитии русской тройки.
  • В Центральном федеральном округе успешно работают научные учреждения в сфере коневодства и проводятся спортивные соревнования, что способствует развитию русской тройки как официального вида спорта.
МОСКВА, 22 апр- РИА Новости. В Центральном федеральном округе (ЦФО) успешно работают научные учреждения в сфере коневодства и проводятся спортивные соревнования, что способствует развитию русской тройки как официального вида спорта, сообщил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.
В среду в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась Всероссийская конференция "Русская тройка 2026", посвященная развитию и популяризации конного спорта.
"Что касается центральной России, то наш округ объединяет регионы, где русская тройка наиболее органично и традиционно вписывается в культурный и природный ландшафт. Здесь успешно работают научные учреждения в сфере коневодства, проводятся спортивные соревнования, развиваются досуговые традиции", - сказал Щеголев во время выступления.
Русская тройка 23 января была включена во Всероссийский реестр видов спорта.
