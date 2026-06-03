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Ярославский опыт создания реестра ответственного бизнеса обсудили на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:54 03.06.2026
Ярославский опыт создания реестра ответственного бизнеса обсудили на ПМЭФ

На ПМЭФ обсудили ярославский опыт создания реестра ответственного бизнеса

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2026. Работа форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Опыт Ярославской области по созданию реестра ответственного бизнеса и использование его во всероссийском ЭКГ-рейтинге обсудили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Опыт Ярославской области по созданию реестра ответственного бизнеса и использование его во всероссийском ЭКГ-рейтинге обсудили на Петербургском международном экономическом форуме вместе с полномочным представителем президента в ЦФО Игорем Олеговичем Щеголевым, руководителями федеральных структур и главами регионов", - сообщил губернатор в своем канале на платформе "Макс".
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Губернатор пояснил, что ЭКГ-рейтинг – это комплексная оценка бизнеса по трем ключевым направлениям: экологическая ответственность, кадровая политика и взаимодействие с государством. Правительство Ярославской области пошло дальше и предложило систему положительной мотивации для тех, кто качественно и в срок исполняет контракты, платит налоги, заботится о сотрудниках и окружающей среде, подчеркнул Евраев.
"При поддержке Игоря Олеговича приняли закон об ответственном ведении бизнеса и вводим реестр добросовестных предпринимателей. Практику региона поддержал президент (РФ - ред.) Владимир Владимирович Путин и поручил проработать ее масштабирование на федеральный уровень. Это поможет добросовестному бизнесу по всей стране и создаст честные, прозрачные условия работы", - рассказал губернатор.
В правительстве Ярославской области отметили, что Игорь Щеголев положительно оценил работу Ярославской области по созданию реестра ответственного бизнеса и использование его во всероссийском ЭКГ-рейтинге. Полпред отметил важность системного подхода и практического применения рейтинга.
Игорь Щеголев также является председателем рабочей группы по созданию культурно-исторического кластера в Ростове Великом. На форуме в его присутствии Михаил Евраев и председатель попечительского совета фонда сохранения и развития традиционных духовно-нравственных ценностей "Великое Наследие" Вадим Якунин подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития территорий этого города.
"Для фонда "Великое Наследие" Ростов Великий – это территория особого исторического и духовного значения. Мы рассматриваем проект по обновлению города как возможность соединить сохранение традиций с современными инструментами развития: инвестициями, событийным календарем, поддержкой ремесел, развитием гостиничной и туристической инфраструктуры", - цитирует Якунина пресс-служба правительства Ярославской области.
По словам Якунина, важно, чтобы город стал живым центром притяжения для семей, паломников, туристов, предпринимателей и мастеров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Ярославская областьЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевИгорь Щеголев
 
 
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