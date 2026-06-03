Ярославский опыт создания реестра ответственного бизнеса обсудили на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Опыт Ярославской области по созданию реестра ответственного бизнеса и использование его во всероссийском ЭКГ-рейтинге обсудили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Опыт Ярославской области по созданию реестра ответственного бизнеса и использование его во всероссийском ЭКГ-рейтинге обсудили на Петербургском международном экономическом форуме вместе с полномочным представителем президента в ЦФО Игорем Олеговичем Щеголевым, руководителями федеральных структур и главами регионов", - сообщил губернатор в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор пояснил, что ЭКГ-рейтинг – это комплексная оценка бизнеса по трем ключевым направлениям: экологическая ответственность, кадровая политика и взаимодействие с государством. Правительство Ярославской области пошло дальше и предложило систему положительной мотивации для тех, кто качественно и в срок исполняет контракты, платит налоги, заботится о сотрудниках и окружающей среде, подчеркнул Евраев.

"При поддержке Игоря Олеговича приняли закон об ответственном ведении бизнеса и вводим реестр добросовестных предпринимателей. Практику региона поддержал президент (РФ - ред.) Владимир Владимирович Путин и поручил проработать ее масштабирование на федеральный уровень. Это поможет добросовестному бизнесу по всей стране и создаст честные, прозрачные условия работы", - рассказал губернатор.

В правительстве Ярославской области отметили, что Игорь Щеголев положительно оценил работу Ярославской области по созданию реестра ответственного бизнеса и использование его во всероссийском ЭКГ-рейтинге. Полпред отметил важность системного подхода и практического применения рейтинга.

Игорь Щеголев также является председателем рабочей группы по созданию культурно-исторического кластера в Ростове Великом. На форуме в его присутствии Михаил Евраев и председатель попечительского совета фонда сохранения и развития традиционных духовно-нравственных ценностей "Великое Наследие" Вадим Якунин подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития территорий этого города.

"Для фонда "Великое Наследие" Ростов Великий – это территория особого исторического и духовного значения. Мы рассматриваем проект по обновлению города как возможность соединить сохранение традиций с современными инструментами развития: инвестициями, событийным календарем, поддержкой ремесел, развитием гостиничной и туристической инфраструктуры", - цитирует Якунина пресс-служба правительства Ярославской области.

По словам Якунина, важно, чтобы город стал живым центром притяжения для семей, паломников, туристов, предпринимателей и мастеров.