Смоленский губернатор утвердил план по предупреждению и ликвидации ЧС

"В Смоленской области в этом году были обильные снегопады. Накопились значительные запасы снега – высота снежного покрова достигла 44 сантиметра, что превышает среднемноголетние показатели. Запасы воды в снеге также находятся на уровне выше нормы. Максимальные уровни половодья на территории области ожидаются в первой декаде апреля. В регионе определены 20 зон потенциального подтопления в 16 муниципальных округах. Утвержден план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - написал Анохин в своем телеграм-канале.