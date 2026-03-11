Смоленский губернатор утвердил план по предупреждению и ликвидации ЧС

Рейтинг@Mail.ru
09:23 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Смоленской области утвердили план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщил губернатор Василий Анохин.
Вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций стали центральной темой совещания, которое провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
«

Смоленской области в этом году были обильные снегопады. Накопились значительные запасы снега – высота снежного покрова достигла 44 сантиметра, что превышает среднемноголетние показатели. Запасы воды в снеге также находятся на уровне выше нормы. Максимальные уровни половодья на территории области ожидаются в первой декаде апреля. В регионе определены 20 зон потенциального подтопления в 16 муниципальных округах. Утвержден план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на случай оперативного реагирования подготовлены специалисты и техника, включая плавсредства и беспилотные авиационные системы.
Кроме того, в Смоленской области созданы 10 мобильных спасательных групп. Также в регионе готовы развернуть временные посты пожарных расчетов и организовать дополнительные переправы.
"Для оповещения жителей задействуем региональную систему оповещения, СМС-рассылку, средства массовой информации и интернет-ресурсы", - резюмировал глава региона.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Анохин утвердил план мероприятий по подготовке к весеннему паводку
11 февраля, 17:02
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинИгорь Щеголев
 
 
