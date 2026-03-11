https://ria.ru/20260311/smolenskaya-2079868708.html
Смоленский губернатор утвердил план по предупреждению и ликвидации ЧС
Смоленский губернатор утвердил план по предупреждению и ликвидации ЧС - РИА Новости, 11.03.2026
Смоленский губернатор утвердил план по предупреждению и ликвидации ЧС
В Смоленской области утвердили план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:23:00+03:00
2026-03-11T09:23:00+03:00
2026-03-11T09:23:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
игорь щеголев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg
https://ria.ru/20260211/smolensk-2073706295.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_228:0:2503:1706_1920x0_80_0_0_892bb58a9cc6935c6103e1b6aa13217b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, игорь щеголев
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Игорь Щеголев
Смоленский губернатор утвердил план по предупреждению и ликвидации ЧС
Василий Анохин утвердил план мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Смоленской области утвердили план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщил губернатор Василий Анохин.
Вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций стали центральной темой совещания, которое провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев
.
«
"В Смоленской области в этом году были обильные снегопады. Накопились значительные запасы снега – высота снежного покрова достигла 44 сантиметра, что превышает среднемноголетние показатели. Запасы воды в снеге также находятся на уровне выше нормы. Максимальные уровни половодья на территории области ожидаются в первой декаде апреля. В регионе определены 20 зон потенциального подтопления в 16 муниципальных округах. Утвержден план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что на случай оперативного реагирования подготовлены специалисты и техника, включая плавсредства и беспилотные авиационные системы.
Кроме того, в Смоленской области созданы 10 мобильных спасательных групп. Также в регионе готовы развернуть временные посты пожарных расчетов и организовать дополнительные переправы.
"Для оповещения жителей задействуем региональную систему оповещения, СМС-рассылку, средства массовой информации и интернет-ресурсы", - резюмировал глава региона.