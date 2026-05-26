Костромская область вошла в число лучших регионов по оказанию помощи бойцам - РИА Новости, 26.05.2026
22:34 26.05.2026
КОСТРОМА, 26 мая – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев назвал Костромскую область в числе лучших регионов по оказанию помощи участникам спецоперации, сообщила администрация региона.
Во вторник губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО.
"Рассмотрены вопросы поддержки участников спецоперации и их семей и системы комплексной реабилитации. Полномочный представитель президента РФ Игорь Щеголев назвал Костромскую область в числе четырех регионов ЦФО, где наиболее активно поддерживаются участники спецоперации и их семьи", - говорится в сообщении.
По требованию Ситникова Костромская область стала первым регионом, где была разработана и внедрена комплексная программа поддержки участников спецоперации и членов их семей, отмечают в обладминистрации. Уже в марте 2022 года регион включился в системную работу по оказанию помощи защитникам, тогда как во многих других регионах аналогичные меры начали реализовываться только к началу 2023 года.
В регионе был сформирован широкий перечень мер социальной поддержки - от социального сопровождения и помощи в трудоустройстве до оказания качественной медицинской и психологической помощи. Костромская область стала также первой, где по инициативе губернатора военнослужащим стали бесплатно предоставлять бесплатный участок земли для строительства жилья.
В числе других мер поддержки, действующих в Костромской области, региональный аналог президентской программы "Время Героев" - кадровая программа "Герои44". Кроме того, для трудоустройства и переобучения ветеранов спецоперации регулярно проводятся ярмарки вакансий на базе фонда "Защитники Отечества". В прошлом году при содействии центра занятости трудоустроено более полутысячи человек.
Костромская областьРоссияИгорь ЩеголевСергей Ситников
 
 
