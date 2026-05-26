Костромская область вошла в число лучших регионов по оказанию помощи бойцам

КОСТРОМА, 26 мая – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев назвал Костромскую область в числе лучших регионов по оказанию помощи участникам спецоперации, сообщила администрация региона.

Во вторник губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО.

"Рассмотрены вопросы поддержки участников спецоперации и их семей и системы комплексной реабилитации. Полномочный представитель президента РФ Игорь Щеголев назвал Костромскую область в числе четырех регионов ЦФО, где наиболее активно поддерживаются участники спецоперации и их семьи", - говорится в сообщении.

По требованию Ситникова Костромская область стала первым регионом, где была разработана и внедрена комплексная программа поддержки участников спецоперации и членов их семей, отмечают в обладминистрации. Уже в марте 2022 года регион включился в системную работу по оказанию помощи защитникам, тогда как во многих других регионах аналогичные меры начали реализовываться только к началу 2023 года.

В регионе был сформирован широкий перечень мер социальной поддержки - от социального сопровождения и помощи в трудоустройстве до оказания качественной медицинской и психологической помощи. Костромская область стала также первой, где по инициативе губернатора военнослужащим стали бесплатно предоставлять бесплатный участок земли для строительства жилья.