Путин рассказал, как улучшить демографическую ситуацию в стране

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для улучшения демографической ситуации в стране необходимо объединение усилий государства, бизнеса, религиозных организаций и СМИ.
"Подчеркну, чтобы двигаться вперед, добиваться намеченных целей, в этой масштабной востребованной работе необходимо объединять усилия государства, НКО, религиозных организаций, бизнес-сообщества, средств массовой информации", - отметил Путин в приветственной телеграмме, ее зачитал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость уделять неустанное внимание решению актуальных проблем здравоохранения и образования, экономики и культуры, а также заниматься благоустройством городов и поселков.
"И, конечно, важно воспитывать будущее поколение в духе ценностей многодетной, многопоколенной и дружной семьи, заботы о детях и старших родственниках. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество, тем увереннее будущее Отечества", - добавил он.