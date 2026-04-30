Щеголев отметил вклад "Русской механики" в ярославскую промышленность
16:46 30.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Игорь Щеголев
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев вместе с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым посетил "Русскую механику" в Рыбинске и отметил большой вклад предприятия в развитие промышленности региона, сообщила пресс-служба областного правительства.
Согласно сообщению, Щеголев и Евраев посетили в Рыбинске предприятие "Русская механика", которое специализируется на разработке и серийном производстве снегоходов и снегоболотоходов. В ходе визита было отмечено, что компания является одним из лидеров отечественного рынка легкой внедорожной техники полного цикла, от создания дизайн-концепции и конструкторских разработок до послепродажного обслуживания.
"Щеголев отметил большой вклад предприятия в развитие региональной промышленности и подчеркнул важность поддержки отечественных производителей для укрепления технологического суверенитета страны", - говорится в сообщении пресс-службы.
Евраев рассказал полпреду, что компания активно занимается импортозамещением, модернизацией оборудования и расширением инфраструктуры.
"Кроме того, большое внимание уделяет кадрам: работает система целевого обучения, практики и стажировки для студентов, а также программы для молодых специалистов и укрепления здоровья сотрудников. "Русская механика" выпускает около 10 тысяч единиц техники в год. Доля на рынке снегоходов стабильно держится на уровне 50%. По квадроциклам в планах за три года нарастить до 15% за счет нового модельного ряда", - добавил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.
Евраев и Щеголев также посетили музей адмирала Ф.Ф. Ушакова в Рыбинске.
"Бережно сохраняем в регионе память о великом адмирале. В прошлом (2025 - ред.) году открыли его бюст у речного вокзала в Ярославле. Большую работу ведем в селе Хопылево, где был крещен Федор Ушаков: восстановлены церковь Александра Невского и храм Богоявления на Острову, улучшена транспортная доступность, выполнена газификация, построены инженерные сети, модернизирована электроподстанция. Ежегодно проводим здесь фестиваль", - отметил губернатор.
По словам Евраева, в планах – установка в Хопылево дополнительного дебаркадера для приема круизных теплоходов и обустройство дороги в деревню Бурнаково, где родился адмирал.
 
