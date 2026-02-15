Глава комитета Госдумы и полпред президента получили церковные ордена

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил церковные награды полпреду президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорю Щеголеву и председателю комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову.