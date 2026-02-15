Рейтинг@Mail.ru
15.02.2026
Религия
Религия
 
14:25 15.02.2026 (обновлено: 15:11 15.02.2026)
Глава комитета Госдумы и полпред президента получили церковные ордена
Глава комитета Госдумы и полпред президента получили церковные ордена - РИА Новости, 15.02.2026
Глава комитета Госдумы и полпред президента получили церковные ордена
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил церковные награды полпреду президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорю Щеголеву и председателю... РИА Новости, 15.02.2026
россия
Глава комитета Госдумы и полпред президента получили церковные ордена

Патриарх Кирилл вручил церковные награды Игорю Щеголеву и Сергею Гаврилову

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил церковные награды полпреду президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорю Щеголеву и председателю комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову.
"Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 60-летним со дня рождения Щеголев Игорь Олегович, полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, удостоен ордена Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского II степени. Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 60-летием со дня рождения Гаврилов Сергей Анатольевич, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, удостаивается ордена Русской православной церкви благоверного князя Даниила Московского II степени", - говорится в оглашенных после патриаршей литургии в храме Христа Спасителя на Сретение указах патриарха.
Русская православная церковь отмечает в воскресенье праздник Сретения Господня, также 15 февраля отмечается Всемирный день православной молодежи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. 15 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться
