Щеголев и Воробьев посетили Дмитровский техникум в Московской области

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили Дмитровский техникум в Подмосковье и поговорили со студентами, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Дмитровский техникум – среднее профессиональное образовательное учреждение на севере Подмосковья. Там учатся более 3,4 тысячи детей.

"Мы приехали в один из опорных колледжей Подмосковья, чтобы посмотреть, как преобразился после капремонта главный корпус на улице Инженерной, как изменилась образовательная среда – кабинеты, мастерские, лаборатории, оборудование, условия для студентов и преподавателей", – приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он указал, что техникум открыли в 1940 году, и сегодня он включает четыре подразделения в Дмитровском, Талдомском округах и Дубне. А с 2023 года он является ядром кластера "Правоохранительная сфера и управление" по федеральному проекту "Профессионалитет". Подготовка идет по многим направлениям – от спасателей и пожарных до айтишников и специалистов по БПЛА. Важно, что налажена связь с работодателями – подписано более 80 договоров с предприятиями.

"В целом в Подмосковье мы видим устойчивый рост интереса к колледжам. Сегодня 6 из 10 девятиклассников выбирают колледж. За последние 3 года число заявлений на поступление выросло на 65%. Поэтому мы обновляем систему СПО: за 5 лет капитально отремонтировали 19 колледжей, в этом году обновляем еще 11", – добавил Воробьев.

В рамках программы "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" Дмитровский техникум получил грант и создал медико-спасательный кластер. В него вошли девять образовательных организаций Московской области и восемь предприятий-работодателей.

Студенты с первых курсов проходят профильные занятия и получают практические навыки. Например, будущие спасатели тренируются на настоящем пожарном полигоне, отрабатывая действия в условиях, приближенных к реальным.

В рамках "Профессионалитета" создана лаборатория "Изучение строения и управления беспилотных авиационных систем и робототехники". С 2023-го в ней занимаются студенты направлений "Защита в чрезвычайных ситуациях" и "Пожарная безопасность", а в прошлом году техникум открыл первый набор по специальности "Эксплуатация беспилотных авиационных систем".

Московская область предоставила техникуму современные БПЛА, что позволило проводить практические занятия на реальном оборудовании. Обучение включает предполетную диагностику, тренировки на симуляторах, реальные полеты и анализ телеметрии.

Особое внимание уделено программированию. Студентов обучают пилотированию и ремонту техники в сложных условиях – при помехах связи и в режиме разведки, разбирая на занятиях конкретные прикладные сценарии.

Всего в техникуме обучение ведется по 48 направлениям, включая 30 специальностей и 12 профессий. Это также медики, юристы, педагоги, специалисты по ИТ, энергетике, логистике, аграрному сектору, автосервису, сварочному делу, радиоэлектронике, индустрии красоты, пищевым технологиям, легкой промышленности и другие.