Андрей Воробьев встретился с финалистами программы "Герои Подмосковья"

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с финалистами программы "Герои Подмосковья"
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев встретились с финалистами программы "Герои Подмосковья" и членам регионального отделения Ассоциации участников СВО, сообщает пресс-служба облправительства.
"Герои Подмосковья" - продолжение федеральной образовательной программы "Время Героев", реализуемой по инициативе президента РФ. Ее цель - подготовка высококвалифицированных кадров из числа бойцов спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в коммерческих организациях. На участие в программе было подано почти 2,5 тысячи заявок из 69 регионов, 63 человека стали ее выпускниками - это ветераны из Подмосковья, Москвы, Запорожской области, Краснодарского края, Калининграда, Свердловской области и других регионов.
"Наша задача сделать так, чтобы максимальное количество ребят нашли себя в новой роли, в новом амплуа. Ведь найти то, что тебе по душе, что нравится - сложно. Поэтому мы регулярно стараемся с вами встречаться, главы, в том числе, вовлечены в эту работу. Нам важно, чтобы был результат, чтобы после завершения региональной программы финалисты "Героев Подмосковья" были востребованы", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
В конце апреля участники региональной программы завершили годовое обучение, включающее очные модули, а также стажировку под руководством наставников, в рамках которой разбирали реальные кейсы и знакомились с госслужбой изнутри. В финале обучения бойцы защищали проекты, которые разрабатывали по итогам прохождения стажировок.
Двадцать финалистов "Героев Подмосковья" еще до получения дипломов начали работать в органах власти, на предприятиях, активно участвуют в общественно-политической жизни региона – четверо были избраны муниципальными депутатами.
Из числа участников программы 42 человека являются членами Ассоциации ветеранов СВО. Члены Ассоциации занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи, уделяют внимание созданию доступной среды для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья, помогают бойцам, вернувшимся с передовой в трудоустройстве.
"Работа Ассоциации ветеранов СВО в Московской области – один из ключевых примеров того, как бойцы продолжают служить своей стране уже в мирной жизни. За год работы Ассоциация стала важной опорой для бойцов – сегодня это 55 местных отделений, которые объединили более 3,7 тысячи человек. Это те люди, которые еще недавно выполняли боевые задачи, проявляли мужество и отвагу на передовой, а теперь направляют свою силу и энергию на помощь другим: поддерживают боевых товарищей, помогают им адаптироваться к мирной жизни, заботятся о семьях героев. Всего за год работы в Ассоциацию поступило около 2,5 тысячи обращений, и практически все они были уже отработаны", - отметил Воробьев.
