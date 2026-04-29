Щеголев и Евраев встретились с участниками программы "Герои Ярославии"

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретились с участниками региональной программы "Герои Ярославии", сообщила пресс-служба правительства региона.

На встрече Игорь Щеголев вручил участнику СВО Антону Новосельцеву государственную награду России – медаль "За храбрость" II степени и отметил, что программа "Герои Ярославии" способствует не только социальной адаптации и профессиональному росту вернувшихся бойцов, но и укреплению кадрового потенциала Ярославской области, развитию патриотических инициатив и формированию активной гражданской позиции.

Губернатор рассказал полпреду, что в Ярославской области выстроена системная работа по поддержке участников СВО и членов их семей.

"Предоставляем льготы на газификацию, устройство детей в детские сады, приоритетное зачисление в школы. Выделяем земельные участки, действует освобождение от транспортного налога, организована медицинская и социальная реабилитация, помогаем с трудоустройством. Продолжаем эту работу, потому что наша задача – помочь бойцам адаптироваться, реализовать себя в мирной жизни и внести вклад в развитие Ярославской области", - подчеркнул Евраев.

В частности, по словам губернатора, в настоящее время для участников спецоперации предусмотрено 1,6 тысячи вакансий от работодателей. Регион выделяет до 200 тысяч рублей на переоборудование рабочего места для бойца с ограниченными возможностями здоровья.