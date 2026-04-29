Щеголев и Евраев встретились с участниками программы "Герои Ярославии" - РИА Новости, 29.04.2026
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:22 29.04.2026
Щеголев и Евраев встретились с участниками программы "Герои Ярославии"

Щеголев и Евраев встретились с участниками проекта "Герои Ярославии"

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретились с участниками региональной программы "Герои Ярославии", сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 29 апреля, в рамках рабочего визита в Ярославскую область полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев обсудил с губернатором Михаилом Евраевым и участниками программы "Герои Ярославии" дальнейшую реализацию проекта", - говорится в сообщении.
На встрече Игорь Щеголев вручил участнику СВО Антону Новосельцеву государственную награду России – медаль "За храбрость" II степени и отметил, что программа "Герои Ярославии" способствует не только социальной адаптации и профессиональному росту вернувшихся бойцов, но и укреплению кадрового потенциала Ярославской области, развитию патриотических инициатив и формированию активной гражданской позиции.
Губернатор рассказал полпреду, что в Ярославской области выстроена системная работа по поддержке участников СВО и членов их семей.
"Предоставляем льготы на газификацию, устройство детей в детские сады, приоритетное зачисление в школы. Выделяем земельные участки, действует освобождение от транспортного налога, организована медицинская и социальная реабилитация, помогаем с трудоустройством. Продолжаем эту работу, потому что наша задача – помочь бойцам адаптироваться, реализовать себя в мирной жизни и внести вклад в развитие Ярославской области", - подчеркнул Евраев.
В частности, по словам губернатора, в настоящее время для участников спецоперации предусмотрено 1,6 тысячи вакансий от работодателей. Регион выделяет до 200 тысяч рублей на переоборудование рабочего места для бойца с ограниченными возможностями здоровья.
Программа "Герои Ярославии" – региональный аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по решению президента России Владимира Путина. О старте заявочной кампании год назад объявил Евраев. Всего было подано около 300 заявок.
Ярославская областьОбществоЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевИгорь ЩеголевВладимир Путин
 
 
