Гладков рассказал о восстановлении дамбы Белгородского водохранилища
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 29.10.2025
Гладков рассказал о восстановлении дамбы Белгородского водохранилища
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
игорь щеголев
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, игорь щеголев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Игорь Щеголев, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о восстановлении дамбы Белгородского водохранилища

Гладков доложил Щеголеву о восстановлении дамбы Белгородского водохранилища

© Фото : соцсетиПоследствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
© Фото : соцсети
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что доложил полпреду по ЦФО Игорю Щеголеву о ходе восстановления дамбы Белгородского водохранилища, проговорив действия в части защиты плотины.
"Встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Олеговичем Щеголевым… Сообщил о ходе восстановления дамбы Белгородского водохранилища. Проговорили о действиях правительства Белгородской области в части защиты плотины", - написал он в Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что в ходе встречи доложил о текущей оперативной ситуации в Белгородской области, а также о реализации федеральных национальных проектов.
Губернатор в субботу, 25 октября, рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Тогда он предупреждал о возможном риске подтопления поймы реки на нескольких улицах в населенных пунктах, где проживают около тысячи человек. По его словам, ВСУ также в воскресенье обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, когда на ней проходили ремонтные работы. Сообщалось, что уровень воды в водохранилище снизился на метр после повреждения плотины, и его продолжат плавно снижать для минимизации рисков.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления
30 сентября, 07:01
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
