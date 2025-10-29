Гладков рассказал о восстановлении дамбы Белгородского водохранилища

БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что доложил полпреду по ЦФО Игорю Щеголеву о ходе восстановления дамбы Белгородского водохранилища, проговорив действия в части защиты плотины.
"Встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Олеговичем Щеголевым… Сообщил о ходе восстановления дамбы Белгородского водохранилища. Проговорили о действиях правительства Белгородской области в части защиты плотины", - написал он в Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что в ходе встречи доложил о текущей оперативной ситуации в Белгородской области, а также о реализации федеральных национальных проектов.
Губернатор в субботу, 25 октября, рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Тогда он предупреждал о возможном риске подтопления поймы реки на нескольких улицах в населенных пунктах, где проживают около тысячи человек. По его словам, ВСУ также в воскресенье обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, когда на ней проходили ремонтные работы. Сообщалось, что уровень воды в водохранилище снизился на метр после повреждения плотины, и его продолжат плавно снижать для минимизации рисков.
