Щеголев высоко оценил работу школы скрипичного мастерства в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев вместе с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым побывал в школе скрипичного мастерства в Ярославле и высоко оценил ее работу, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что в ходе визита в Ярославскую область Щеголев вместе с губернатором посетил ярославскую школу скрипичного мастерства Андрея Шюдтца. Губернатор рассказал, что школа открылась на базе Ярославского градостроительного колледжа чуть больше года назад.

"Уникальная для всей России школа – единственное учебное заведение в стране, где подростков обучают редкой профессии по изготовлению музыкальных инструментов. Первыми учениками стали более 20 ребят в возрасте от 12 до 18 лет. Под руководством мастера Андрея Шюдтца ребята создали скрипку "Ярослав Мудрый". Ее презентовали на XII Международном "Коган-фестивале", и теперь на этом инструменте играет победитель фестиваля", - цитирует Евраева пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что школа востребована. Кроме основной программы, там проводят экскурсии для всех желающих.

"Игорь Щеголев высоко оценил работу школы и отметил ее ценность для образования и приобщения к искусству молодежи", - сообщило областное правительство.