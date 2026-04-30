Ярославская область
 
12:22 30.04.2026
Щеголев высоко оценил работу школы скрипичного мастерства в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев вместе с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым побывал в школе скрипичного мастерства в Ярославле и высоко оценил ее работу, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в ходе визита в Ярославскую область Щеголев вместе с губернатором посетил ярославскую школу скрипичного мастерства Андрея Шюдтца. Губернатор рассказал, что школа открылась на базе Ярославского градостроительного колледжа чуть больше года назад.
"Уникальная для всей России школа – единственное учебное заведение в стране, где подростков обучают редкой профессии по изготовлению музыкальных инструментов. Первыми учениками стали более 20 ребят в возрасте от 12 до 18 лет. Под руководством мастера Андрея Шюдтца ребята создали скрипку "Ярослав Мудрый". Ее презентовали на XII Международном "Коган-фестивале", и теперь на этом инструменте играет победитель фестиваля", - цитирует Евраева пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что школа востребована. Кроме основной программы, там проводят экскурсии для всех желающих.
"Игорь Щеголев высоко оценил работу школы и отметил ее ценность для образования и приобщения к искусству молодежи", - сообщило областное правительство.
По данным правительства Ярославской области, идея создания школы скрипичного мастерства родилась во время проведения X Международного музыкального "Коган-фестиваля" в 2023 году и принадлежит арт-директору фестиваля Елене Терешковой. Инициативу поддержали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и глава региона.
 
