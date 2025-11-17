Щеголев и Миляев открыли Российско-Белорусский молодежный форум в Туле

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ежегодный Российско–Белорусский молодежный форум стартовал в понедельник в Тульском областном центре молодежи, сообщает пресс-служба облправительства.

Форум проводится ежегодно с 2013 года. Участники мероприятия будут делиться опытом реализации собственных проектов по различным направлениям, предлагать новые актуальные идеи, а представители молодежных организаций подпишут соглашения о сотрудничестве.

Как отметил в приветствии участникам форума губернатор Тульской области, такие мероприятия определяют ключевые направления развития молодежной политики в Союзном государстве и объединяют экспертов и лидеров молодежных движений из России и Республики Беларусь для выработки новых инициатив, направленных на укрепление нашего сотрудничества.

"Наши народы связывают культурные и духовные ценности. История предопределила нашу вечную дружбу: вместе мы прошли через тяжелые испытания войны, одержали Великую Победу над фашизмом и подарили миру светлое будущее. Эти события навсегда останутся символом мужества и стойкости, а память о подвиге наших дедов и прадедов будет объединять поколения и вдохновлять на достойное продолжение традиций дружбы и сотрудничества", – приводятся в сообщении слова Миляева.

Губернатор напомнил, что в июле этого года был подписан план мероприятий по развитию сотрудничества Тульской области с Белоруссией до 2028 года, в котором особое внимание уделяется кооперации в сфере молодежной политики.

"Наша задача – создать в каждом муниципалитете современный молодежный центр, который станет точкой притяжения для подрастающего поколения. Сегодня мы встречаемся именно в таком пространстве: областной центр молодежи стал вторым домом для ребят, вовлеченных во все ключевые направления региональной молодежной политики: от волонтерства и творчества до международного сотрудничества", – отметил Миляев.