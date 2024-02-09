https://ria.ru/20240209/aliev-1925454442.html

Биография Ильхама Алиева

Биография Ильхама Алиева - РИА Новости, 09.02.2024

Биография Ильхама Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:45

2024-02-09T16:45

2024-02-09T16:46

справки

баку

ильхам алиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_0:85:3071:1813_1920x0_80_0_0_93d4eae2d185ccc54aa51a755f5d7728.jpg

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку в семье начальника Контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР Гейдара Алиева (1923-2003), который впоследствии стал президентом Азербайджана. В 1982 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), в 1985 году – аспирантуру МГИМО. С 1985 года по 1990 год преподавал в МГИМО. В 1991-1994 годах Алиев занимался коммерческой деятельностью в Москве и Стамбуле (Турция), возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.С 1994 года по август 2003 года был вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР).Дважды, в 1995 и 2000 годах, избирался в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. С 2001 года по 2003 год – руководитель делегации Милли Меджлиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В январе 2003 года был избран заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы и членом бюро ПАСЕ.С 1999 года Ильхам Алиев был избран заместителем, в 2001 году – первым заместителем председателя, а в 2005 году – председателем правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"). 4 августа 2003 года после утверждения Милли Меджлисом был назначен премьер-министром Азербайджана. В связи с назначением на должность премьер-министра сложил депутатские полномочия.15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана. На президентских выборах за него проголосовало более 76% избирателей. Вступил в должность 31 октября 2003 года. Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88% голосов избирателей, Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост президента Азербайджана. Вступил в должность 24 октября 2008 года. Право участвовать в выборах в третий раз Алиев получил после референдума 2009 года, когда более 87% граждан проголосовали за отмену конституционной нормы, запрещавшей оставаться на высшем государственном посту более двух пятилетних сроков подряд. На выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, Ильхам Алиев был вновь переизбран большинством голосов на пост президента Азербайджанской Республики. За него отдали свои голоса 84,54% проголосовавших избирателей. Вступил в должность 19 октября 2013 года. В сентябре 2016 года в Азербайджане состоялся референдум по внесению изменений в конституцию. Поправки в Основной закон предусматривают увеличение срока полномочий президента с пяти до семи лет, введение должностей вице-президентов, а также снижение возрастного ценза для кандидатов на пост главы государства и в депутаты. По итогам внеочередных президентских, состоявшихся 11 апреля 2018 года, Ильхам Алиев был вновь переизбран на пост президента Азербайджана. Он получил поддержку 86,02% избирателей. Официально вступил в должность 18 апреля 2018 года. 7 декабря 2023 года Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных выборов главы государства, которые были назначены на 7 февраля. 12 декабря 2023 года правящая партия "Ени Азербайджан" выдвинула Ильхама Алиева кандидатом в президенты Азербайджана. На посту президента Ильхам Алиев продолжает политическую линию отца – бывшего лидера Азербайджана Гейдара Алиева, которая, по мнению экспертов, основывается на сбалансированном подходе и выверенном отношении как к своим национальным интересам, так и к интересам других государств. Ильхам Алиев укрепил позиции и имидж Азербайджана как в Южнокавказском регионе, так и на мировой арене. Были налажены взаимовыгодные двусторонние отношения с ведущими мировыми и региональными державами, а также международными организациями.Значительную часть внешней политики Азербайджана в годы правления Ильхама Алиева заняло урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. С сентября 2020 года власти Азербайджана переселили в Карабах более четырех тысяч граждан, в стране реализуется программа "Большое возвращение" в Карабах и близлежащие районы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. 9 февраля 2024 года действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах по итогам подсчета 100 процентов голосов, заявила пресс-служба азербайджанского Центризбиркома.Ильхам Алиев является президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана с 1997 года. Автор ряда исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики Азербайджана. Ильхам Алиев – кандидат исторических наук, доктор политических наук, почетный доктор МГИМО (У) МИД России.Алиев награжден высшей наградой Азербайджана – орденом Гейдара Алиева, удостоен ряда почетных званий и наград зарубежных стран и международных организаций.Ильхам Алиев в совершенстве владеет русским, английским, французским и турецким языками.Ильхам Алиев женат. Супруга – Мехрибан Алиева – первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева. У Ильхама и Мехрибан Алиевых трое детей – две дочери и сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, баку, ильхам алиев