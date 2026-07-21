Алиев и Мерц подписали декларацию о двустороннем партнерстве стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц подписали совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства.
- Также главы государств подписали декларацию о создании и деятельности азербайджано-германского делового совета.
БАКУ, 21 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц подписали во вторник совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства между двумя странами.
Церемония подписания транслировалась в прямом эфире на официальном сайте канцлера ФРГ.
Также в присутствии лидеров между сторонами была подписана совместная декларация о создании и деятельности азербайджано-германского делового совета.
В понедельник, 20 июля, Алиев прибыл с официальным визитом в Берлин. Во вторник он провел ряд встреч, в том числе со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
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