Алиев и Мерц подписали декларацию о двустороннем партнерстве стран

БАКУ, 21 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц подписали во вторник совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства между двумя странами.

Также в присутствии лидеров между сторонами была подписана совместная декларация о создании и деятельности азербайджано-германского делового совета.