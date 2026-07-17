Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Азербайджан договорились работать над восполнением паузы в двусторонних отношениях, заявил Сергей Лавров.
- Он также отметил, что в Москве обратили внимание на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о нормализации российско-азербайджанских отношений.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. РФ и Азербайджан договорились, что будут работать над восполнением паузы, которая образовалась в двусторонних отношениях в последние несколько месяцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что в Москве обратили внимание на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который недавно заявил, что российско-азербайджанские отношения полностью нормализованы, а прежние сложности остались позади.
"Констатировали понимание этой реальности с обеих сторон и договорились, что будем действовать по восполнению некоторой паузы, которая образовалась в наших отношениях в последние несколько месяцев", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.