Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 июля 2026

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 июля 2026

Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и Азербайджан договорились работать над восполнением паузы в двусторонних отношениях, заявил Сергей Лавров.

Он также отметил, что в Москве обратили внимание на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о нормализации российско-азербайджанских отношений.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. РФ и Азербайджан договорились, что будут работать над восполнением паузы, которая образовалась в двусторонних отношениях в последние несколько месяцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что в Москве обратили внимание на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который недавно заявил, что российско-азербайджанские отношения полностью нормализованы, а прежние сложности остались позади.