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Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2026
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15:40 17.07.2026 (обновлено: 15:54 17.07.2026)
Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях, заявил Лавров

Лавров: Россия и Азербайджан будут работать над восполнением паузы в отношениях

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 июля 2026
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Азербайджан договорились работать над восполнением паузы в двусторонних отношениях, заявил Сергей Лавров.
  • Он также отметил, что в Москве обратили внимание на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о нормализации российско-азербайджанских отношений.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. РФ и Азербайджан договорились, что будут работать над восполнением паузы, которая образовалась в двусторонних отношениях в последние несколько месяцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что в Москве обратили внимание на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который недавно заявил, что российско-азербайджанские отношения полностью нормализованы, а прежние сложности остались позади.
"Констатировали понимание этой реальности с обеих сторон и договорились, что будем действовать по восполнению некоторой паузы, которая образовалась в наших отношениях в последние несколько месяцев", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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