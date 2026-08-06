Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложила начать официальные контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
- Инициаторы запроса выступают за дипломатию между Германией и Россией в интересах мирного урегулирования конфликта.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ФРГ должна начать официальные контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, такое заявление сделала фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) в депутатском запросе, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на текст документа.
Как отмечается в запросе, инициаторы "поддерживают дипломатию между Германией и Россией в интересах мирного урегулирования конфликта", а также выступают против "двойных стандартов в оценке поездок в Россию различными лицами и сторонами".
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что в середине июля в Баку состоялась встреча российских и немецких представителей, при этом азербайджанские власти не были проинформированы ни о самой встрече, ни о ее содержании. Алиев отмечал, что если подобные контакты могут способствовать завершению войны между Россией и Украиной, то Азербайджан только приветствует такие усилия.
В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что не располагают информацией о якобы встрече представителей России и Германии в Баку.