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В Германии призвали начать официальные контакты с Россией по Украине - РИА Новости, 06.08.2026
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06:11 06.08.2026 (обновлено: 09:13 06.08.2026)
В Германии призвали начать официальные контакты с Россией по Украине

АдГ: ФРГ должна начать официальные контакты с Россией по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложила начать официальные контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
  • Инициаторы запроса выступают за дипломатию между Германией и Россией в интересах мирного урегулирования конфликта.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ФРГ должна начать официальные контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, такое заявление сделала фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) в депутатском запросе, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на текст документа.
"Власти ФРГ должны начать официальные контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине", — пишет "Лента.ру".
Как отмечается в запросе, инициаторы "поддерживают дипломатию между Германией и Россией в интересах мирного урегулирования конфликта", а также выступают против "двойных стандартов в оценке поездок в Россию различными лицами и сторонами".
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что в середине июля в Баку состоялась встреча российских и немецких представителей, при этом азербайджанские власти не были проинформированы ни о самой встрече, ни о ее содержании. Алиев отмечал, что если подобные контакты могут способствовать завершению войны между Россией и Украиной, то Азербайджан только приветствует такие усилия.
В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что не располагают информацией о якобы встрече представителей России и Германии в Баку.
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