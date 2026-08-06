В Германии призвали начать официальные контакты с Россией по Украине

Как отмечается в запросе, инициаторы "поддерживают дипломатию между Германией и Россией в интересах мирного урегулирования конфликта", а также выступают против "двойных стандартов в оценке поездок в Россию различными лицами и сторонами".

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что в середине июля в Баку состоялась встреча российских и немецких представителей, при этом азербайджанские власти не были проинформированы ни о самой встрече, ни о ее содержании. Алиев отмечал, что если подобные контакты могут способствовать завершению войны между Россией и Украиной, то Азербайджан только приветствует такие усилия.