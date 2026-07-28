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Путин провел еще один телефонный разговор, сообщил Песков - РИА Новости, 28.07.2026
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12:47 28.07.2026
Путин провел еще один телефонный разговор, сообщил Песков

Песков: Путин провел еще один телефонный разговор, помимо беседы с Алиевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
  • Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел еще один международный телефонный разговор.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник провел еще один телефонный разговор, помимо беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что утром уже президент (РФ - ред.) провел телефонный разговор с президентом Азербайджана (Ильхамом - ред.) Алиевым. Очень теплый, содержательный телефонный разговор. Сообщение вы уже могли видеть, которое мы дали. Мы в течение часа с небольшим дадим еще одно сообщение о еще одном международном телефонном разговоре", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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РоссияАзербайджанИльхам АлиевДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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