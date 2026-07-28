Путин и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин и Алиев обсудили по телефону двусторонние отношения и международную обстановку, сообщили в Кремле.
- Они отметили активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону двусторонние отношения и международную обстановку.
"Лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Также они подтвердили настрой на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал состоявшийся разговор теплым и содержательным.
В предыдущий раз лидеры двух стран созванивались 11 марта. Стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке и призвали к его урегулированию дипломатическим путем. Тогда же Путин поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации россиян из ИРИ и при доставке гумпомощи, отправленной Москвой иранцам.