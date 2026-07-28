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Путин и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку - РИА Новости, 28.07.2026
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11:24 28.07.2026 (обновлено: 12:57 28.07.2026)
Путин и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку

Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на расширение сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин и Алиев обсудили по телефону двусторонние отношения и международную обстановку, сообщили в Кремле.
  • Они отметили активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону двусторонние отношения и международную обстановку.
"Лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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Также они подтвердили настрой на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал состоявшийся разговор теплым и содержательным.
В предыдущий раз лидеры двух стран созванивались 11 марта. Стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке и призвали к его урегулированию дипломатическим путем. Тогда же Путин поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации россиян из ИРИ и при доставке гумпомощи, отправленной Москвой иранцам.
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