СМИ: Израиль не проголосовал по одной резолюции из-за давления Азербайджана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильское правительство единогласно одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
- По информации Haaretz, власти Израиля не стали выносить резолюцию о признании геноцида армян на голосование парламента из-за давления Азербайджана.
- Канцелярия главы МИД Израиля Гидеона Саара опровергла информацию о том, что голосование было отменено в результате вмешательства Биньямина Нетаньяху.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Израиля якобы из-за давления Азербайджана не стали выносить на голосование парламента страны резолюцию о признании геноцида армян, утверждает издание Haaretz со ссылкой на израильский источник.
Ранее израильское правительство единогласно одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Турецкий МИД назвал это решение политически мотивированным и связанным с ситуацией, с которой еврейское государство столкнулось в секторе Газа.
"(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху заблокировал голосование (в парламенте - ред.) ... после того, как помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, связался с канцелярией премьер-министра", - говорится в материале газеты.
По информации издания, израильское правительство в последствии проинформировало Азербайджан, что голосование по резолюции убрали из повестки парламента.
Канцелярия главы МИД Израиля Гидеона Саара в комментарии газете опровергла информацию о том, что голосование было отменено в результате вмешательства Нетаньяху, не предоставив при этом подробностей о причинах отмены.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году во время Первой мировой войны, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".