Краткий пересказ от РИА ИИ Израильское правительство единогласно одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.

По информации Haaretz, власти Израиля не стали выносить резолюцию о признании геноцида армян на голосование парламента из-за давления Азербайджана.

Канцелярия главы МИД Израиля Гидеона Саара опровергла информацию о том, что голосование было отменено в результате вмешательства Биньямина Нетаньяху.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Израиля якобы из-за давления Азербайджана не стали выносить на голосование парламента страны резолюцию о признании геноцида армян, утверждает издание Власти Израиля якобы из-за давления Азербайджана не стали выносить на голосование парламента страны резолюцию о признании геноцида армян, утверждает издание Haaretz со ссылкой на израильский источник.

Ранее израильское правительство единогласно одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Турецкий МИД назвал это решение политически мотивированным и связанным с ситуацией, с которой еврейское государство столкнулось в секторе Газа.

"(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху заблокировал голосование (в парламенте - ред.) ... после того, как помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, связался с канцелярией премьер-министра", - говорится в материале газеты.

По информации издания, израильское правительство в последствии проинформировало Азербайджан, что голосование по резолюции убрали из повестки парламента.

Канцелярия главы МИД Израиля Гидеона Саара в комментарии газете опровергла информацию о том, что голосование было отменено в результате вмешательства Нетаньяху, не предоставив при этом подробностей о причинах отмены.