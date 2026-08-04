В Баку оценили важность проекта "Маршрут Трампа" для Южного Кавказа

Краткий пересказ от РИА ИИ Проект "Маршрут Трампа" (TRIPP) включен в документ мирного саммита в Вашингтоне и имеет большое значение для региона Южного Кавказа, заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Азербайджан ожидает, что в 2026 году начнутся физические работы на 42-километровом участке маршрута, и уже приступил к подготовке железнодорожных путей в Нахичевани.

БАКУ, 4 авг – РИА Новости. Проект "Маршрут Трампа" (TRIPP), который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, имеет большое значение для региона Южного Кавказа, заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"В процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией ожидается ряд подвижек, и одним из них является проект TRIPP, включенный в документ мирного саммита в Вашингтоне. Этот проект очень важен для региона", - сказал азербайджанский министр на брифинге в Баку с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.

По его словам, Азербайджан регулярно получает информацию от США о ходе процесса. "Мы ожидаем, что в 2026 году начнутся физические работы на 42-километровом участке. Азербайджанское государство оперативно выполняет все обязательства со своей стороны. В Нахичевани имеется около 180 километров железнодорожных путей, которые не функционировали 30 лет. Там также необходимы дополнительные инвестиции, и работы уже начались", - отметил Байрамов.

Байрамов подчеркнул, что все эти процессы сулят региону высокие результаты. "Уже осуществляется транспортировка нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На следующем этапе, полагаем, торговля может расшириться. Примерно за год из Азербайджана в Армению проследовало около 60 тысяч тонн грузов и 20 тысяч тонн нефтепродуктов", - заявил глава МИД.

Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.