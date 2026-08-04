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В Баку оценили важность проекта "Маршрут Трампа" для Южного Кавказа - РИА Новости, 04.08.2026
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15:36 04.08.2026
В Баку оценили важность проекта "Маршрут Трампа" для Южного Кавказа

Байрамов: проект "Маршрут Трампа" имеет большое значение для Южного Кавказа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проект "Маршрут Трампа" (TRIPP) включен в документ мирного саммита в Вашингтоне и имеет большое значение для региона Южного Кавказа, заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
  • Азербайджан ожидает, что в 2026 году начнутся физические работы на 42-километровом участке маршрута, и уже приступил к подготовке железнодорожных путей в Нахичевани.
БАКУ, 4 авг – РИА Новости. Проект "Маршрут Трампа" (TRIPP), который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, имеет большое значение для региона Южного Кавказа, заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
"В процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией ожидается ряд подвижек, и одним из них является проект TRIPP, включенный в документ мирного саммита в Вашингтоне. Этот проект очень важен для региона", - сказал азербайджанский министр на брифинге в Баку с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.
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По его словам, Азербайджан регулярно получает информацию от США о ходе процесса. "Мы ожидаем, что в 2026 году начнутся физические работы на 42-километровом участке. Азербайджанское государство оперативно выполняет все обязательства со своей стороны. В Нахичевани имеется около 180 километров железнодорожных путей, которые не функционировали 30 лет. Там также необходимы дополнительные инвестиции, и работы уже начались", - отметил Байрамов.
Байрамов подчеркнул, что все эти процессы сулят региону высокие результаты. "Уже осуществляется транспортировка нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На следующем этапе, полагаем, торговля может расшириться. Примерно за год из Азербайджана в Армению проследовало около 60 тысяч тонн грузов и 20 тысяч тонн нефтепродуктов", - заявил глава МИД.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.
Ранее американский госдеп сообщил, что Вашингтон и Ереван создадут совместное предприятие по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company.
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