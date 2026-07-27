Участие ОДКБ в конфликте вокруг Карабаха было невозможно, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участие ОДКБ в конфликте вокруг Нагорного Карабаха было невозможно, заявила Мария Захарова.
- Она добавила, что Армения не признавала Нагорный Карабах своей или независимой территорией, что делало невозможным задействование механизма ОДКБ.
КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Участие Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конфликте вокруг Нагорного Карабаха было невозможно, поскольку даже сама Армения не признавала эту территорию, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Была история с Арменией, которая вроде как говорила: "Давайте задействуем механизм ОДКБ". А по сути - в отношении кого и чего? Той территории, Нагорного Карабаха, которую сама Армения, к сожалению, к счастью - это не мой вопрос, это к ним, к Еревану, - не признавала ни своей, ни независимой",- сказала она на молодежном форуме "Гвардейск".
Дипломат подчеркнула, что в таких условиях механизм ОДКБ задействовать было нельзя.
В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное (в том числе Арменией) образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.