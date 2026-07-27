Участие ОДКБ в конфликте вокруг Карабаха было невозможно, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ Участие ОДКБ в конфликте вокруг Нагорного Карабаха было невозможно, заявила Мария Захарова.

Она добавила, что Армения не признавала Нагорный Карабах своей или независимой территорией, что делало невозможным задействование механизма ОДКБ.

КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Участие Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конфликте вокруг Нагорного Карабаха было невозможно, поскольку даже сама Армения не признавала эту территорию, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Была история с Арменией , которая вроде как говорила: "Давайте задействуем механизм ОДКБ ". А по сути - в отношении кого и чего? Той территории, Нагорного Карабаха, которую сама Армения, к сожалению, к счастью - это не мой вопрос, это к ним, к Еревану, - не признавала ни своей, ни независимой",- сказала она на молодежном форуме "Гвардейск".

Дипломат подчеркнула, что в таких условиях механизм ОДКБ задействовать было нельзя.

В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное (в том числе Арменией) образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.